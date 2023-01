El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, partió del Palacio del Planalto hacia el Tribunal Supremo de Justicia acompañado de 23 gobernadores, en una caravana realizada para reafirmar la defensa de la democracia luego del intento de golpe perpetrado este domingo por manifestantes bolsonaristas a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

El jefe de Estado emprendió la recorrida desde la Casa de Gobierno de Brasil hacia la sede principal del Poder Judicial, donde también ingresaron manifestantes el domingo por la tarde.

Durante las primeras horas de la noche, había recibido en el Planalto a los mandatarios estaduales, quienes le expresaron su solidaridad y le ofrecieron apoyo al gobierno federal para hallar a los implicados en los ataques.

"Quieren un golpe de Estado y no habrá golpe de Estado. Tienen que aprender que la democracia es lo más complicado para nosotros, porque requiere que apoyemos a los demás, requiere vivir con gente que no nos gusta, con la que no nos llevamos bien, pero es el único régimen que permite que todos tengan la oportunidad de competir y el que gane tenga derecho a gobernar”, dijo Lula a los gobernadores durante el encuentro según reprodujo el sitio O Globo.

Durante la reunión estuvieron presentes gobernadores de la oposición, entre ellos Tarcísio de Freitas, mandatario de San Pablo y aliado de Bolsonaro, quien a la salida dijo que "fue muy importante estar presente hoy en este acto de solidaridad con los poderes constituidos, un acto de solidaridad con el Supremo Tribunal Federal, solidaridad con el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, el Senado Federal , solidaridad al final de cuentas por nuestra democracia".

Más tarde, Lula se pronunció sobre la reunión en redes sociales. "Una de mis propuestas de campaña fue reunir a los 27 gobernadores para pensar en los proyectos más importantes de cada estado. Dios quiso que este encuentro se realizara antes, pero hoy vinieron a solidarizarse con la patria y la democracia", dijo.

Además, les manifestó a los gobernadores que el gobierno federal tendrá entre sus objetivos "saber quién financió, queremos saber quién financió, quién pagó para que la gente se quedara tanto tiempo sin trabajar", al ir a las manifestaciones. "Vamos a investigar y averiguar quién lo financió. estoy seguro de que lo averiguaremos", agregó.

Más temprano, recibió a los jefes del Congreso y a la titular del Tribunal Supremo. "Con los Presidentes de los Poderes de la República en el Palacio del Planalto, Rosa Weber, Presidenta del STF, Vital do Rêgo, Presidente en ejercicio del Senado, y Arthur Lira, Presidente de la Cámara de Diputados. Firme en la defensa de la democracia", expresó en Twitter.

Según recogió el portal O Globo, Weber le agradeció a los gobernadores "por su iniciativa de testimoniar la unidad nacional de un Brasil que todos queremos, en el sentido de defender la democracia y el Estado democrático de derecho" y agregó: "El STF fue fuertemente atacado, nuestro edificio histórico, su interior, fue prácticamente destruido, especialmente nuestro pleno y esta simbología me entristeció enormemente, pero quiero asegurarles a todos que vamos a ser reconstruidos y el 1 de febrero iniciaremos el año judicial como se requiere".

Durante la jornada de hoy, miles de ciudadanos convocados por los movimientos sociales marcharon por la Avenida Paulista, en San Pablo, y por distintas ciudades del país, para repudiar los ataques de ayer de bolsonaristas a las sedes de los poderes y rechazar una eventual amnistía a los responsables de esos hechos.

El grito de "No amnistía" fue central y muy repetido, según la estatal agencia Brasil y el sitio G!, que dieron cuenta de la defensa de la democracia entre las consignas de la manifestación.

Más de 1.000 detenidos tras el intento de golpe

Ayer, el Gobierno de Lula decretó una intervención federal en el área de seguridad de Brasilia.

En tanto, la Policía Federal informó que va a acusar a cerca de 1.000 personas que fueron detenidas ayer cometiendo actos ilícitos en flagrancia y serán llevados al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, informó el diario Folha de San Pablo.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, dijo que ya eran aproximadamente 1.500 los detenidos.

Entre los aprehendidos se encontraban parte de los acampantes frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, luego de que el juez de Moraes también ordenara a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país.

FUENTE: Ámbito.