Una década sin problemas por la nueva estación de bombeo

Ramón Humano, miembro del equipo de trabajo del sector de Redes de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, colabora en la “parte técnica de la remodelación completa interna de todo el manifold de bombeo de la estación de este barrio, que es toda la cuenca del Consejo Agrario y aledaños”, señaló.

Humano precisó que las redes del sector datan de al menos unos veinticinco años, la corrosión actuó sobre el material y ya era hora de cambiarlo debido a todos los problemas que estaban ocasionando, y aseguró que se realiza el reemplazo de absolutamente todas las piezas del sistema, “incluso las bombas que ya habían sido compradas con antelación”. “Todo este sistema ahora debería funcionar por lo menos diez años sin presentar ningún inconveniente, hasta quince con el debido mantenimiento”, estimó.

El trabajador municipal recordó que ese sector de la ciudad comenzó con el barrio Consejo Agrario y fue avanzando, el crecimiento del sector fue exponencial en los últimos.

Finalmente Humano recordó a todos los vecinos y vecinas que traten de no utilizar los desagües, “si no es necesario por favor no laven ropa, ya que cualquier aporte al caudal se está acumulando” ya que –para hacer los trabajos- fueron tapados todos los ingresos a la estación de bombeo, y recién se estará normalizando a última hora del domingo o incluso el lunes.

Para facilitar los trabajos estuvo el camión desobstructor que se ocupó de retirar lo acumulado en las redes.

“Es una obra muy importante, era muy necesaria porque cuando falla una estación de bombeo ya con todo colapsado lo que se puede hacer es muy poco, había que aprovechar que no se había roto del todo para cambiarla, ya que si se rompe algo con el sistema colapsado sería un desastre”, señaló.

Finalmente Humano anticipó que hay otras dos estaciones previstas para realizar el mismo trabajo.