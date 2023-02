Por qué la policía de Londres desconfía de la supuesta Madeleine McCann

16 años después de la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007, una joven de 21 años aseguró públicamente que ella es la chica desaparecida cuando se encontraba con su familia de vacaciones en Portugal. A pesar del revuelo por este supuesto hallazgo, Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, expresó su desconfianza.

El Scotland Yard indicó que tiene distintos motivos para desestimar la idea de que Julia Faustyna Wendell es realmente McCann. Por un lado, aunque sin pruebas para demostrarlo, sostienen su teoría de que la niña murió el mismo día de su desaparición.

Además, según una versión difundida por el canal español Telecinco, remarcaron que, en caso de estar viva, Madeleine tendría 19 años, dos menos que la joven polaca. Incluso, la policía dice haber hecho análisis de envejecimiento por inteligencia artificial a fotografías de McCann y que no se parece en nada a cómo sería Madeleine actualmente.

Madeleine McCann: novedades en el caso que conmocionó al mundo

La noticia se conoció a través de la cuenta de Instagram @iammadeleinemcann, en la cual esta chica residente en Polonia afirmó poder comprobar que ella es realmente la nena desaparecida en 2007. En ese marco, la joven comentó que dialogó con el primo de Madeleine y él le contestó que era viable poder hablar y encontrarse con los padres de la niña, Kate y Gerry para organizar una prueba de ADN.

“Creo fielmente que la chica que dice que podría ser Madeleine McCann si no es ella es una niña secuestrada. O sea, esa familia, ¿cómo que no tienes la partida de nacimiento?, ¿cómo que no quieres hacerle una prueba de ADN a la que en teoría es tu hija?”, precisó una de las tantas usuarias que emitieron su opinión en Twitter.

Asimismo, otra mujer remarcó: “Apareció una chica que dice ser Madeleine McCann. Pidió hacerse un test de ADN y la familia aceptó. Un medio dijo hace un tiempo que Madeleine iba a aparecer en el 2023-2024 en la zona de Alemania”. En tanto, otro hombre declaró: “Yo creo que la tipa que dice ser Madeleine McCann no es más que una niña con ganas de fama, y los padres deberían literalmente denunciarla”.

Por último, no faltaron los que se animaron a comparar a ambas: “Pero… ¡Si no se parecen en nada! Madeleine tiene ojos más grandes y separados”, escribieron desde una cuenta, mientras que en otra sostuvieron: “Tienen hasta el mismo gesto, no sé. Ojalá sea Madeleine McCann…”

FUENTE: Ámbito.