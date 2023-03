Nadia Ricci: "El discurso de Alicia fue vacío, lejos de los barrios y plagado de frases armadas”

"Otra vez fue un mensaje vacío, lejos de los vecinos y sus problemas reales, un repaso sin corazón que no explica por qué Santa Cruz no tiene trabajo ni desarrollo. Está muy claro que el Frente para la Victoria no tiene respuestas para los problemas de Santa Cruz", remarcó por su parte la Diputada Nadia Ricci.

La legisladora disparó justo antes del inicio de sesiones que “no tengo expectativas más que un lanzamiento de campaña de parte de la gobernadora en esta sesión”.

En tanto a la labor parlamentaria que se espera que la oposición pueda desplegar en un nuevo año legislativo, sostuvo: “lo que esperamos los diputados es que todas las propuestas que presentamos años anteriores y las que presentemos durante este año mínimamente tengan el respeto del resto de los diputados para ser tratadas en comisiones”.

La diputada destacó que no les alcanzaron los 40 años que llevan gobernando para sentar las bases de una provincia justa.

"En estos 40 años que llevan gobernando Santa Cruz no pueden resolver los problemas de la falta de servicios básicos ni pueden generar las condiciones para que nuestros jóvenes se desarrollen y alcancen sus sueños."