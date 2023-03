Lionel Scaloni brindó este martes su primera conferencia de prensa en el país luego de la épica conquista del Mundial de Qatar 2022.

El técnico de la Selección Argentina habló en la previa de lo que serán los amistosos ante Panamá y Curazao, en los que el equipo Lionel Messi y compañía celebrará el título.

"Nos pone contentos la alegría que le dimos a la gente porque todavía dura. Es algo que me gustaría que los jugadores lo vivan y llevarle toda esa alegría que vivimos en estos días. Queremos que los jugadores vean el reconocimiento de la gente porque es increíble", afirmó Scaloni.

Sobre el fervor popular que le demuestra la gente día a día, el DT confesó: "Ahora son días de festejo con nuestra gente, pero la Selección amerita seguir y ahora nos va a costar más que nunca. Necesitamos que esa energía siga siendo mayor porque será mucho más difícil. Conseguimos el título, pero vamos a seguir compitiendo".

“No tuve otras ofertas antes de renovar el contrato con la Selección, salvo una del colegio de mi hijo, que me invitaron a dirigirlos”, dijo entre risas. “Intento ser natural y entiendo que así las cosas son mejor. No me cambió ser campeón del mundo a nivel de vida, sí en el cuerpo por la tensión vivida”, confesó.

"Empieza un nuevo proceso y los que fueron campeones del mundo no tienen ninguna ventaja para nada. Dependerá siempre de lo que pase en la cancha", aclaró el DT campeón del mundo.

Scaloni, sobre las ausencias de peso en la Selección: el Papu Gómez y Garnacho

"Son una lástima las dos ausencias. Sobre todo la de Papu, que merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos", declaró el DT campeón del mundo y añadió: "Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas".

Scaloni habló sobre la continuidad de Messi y las chances que llegue al Mundial 2026

"Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo él cambie de postura yo intentaré convencerlo", declaró el entrenador

Scaloni y el Mundial de 48 equipos

"En principio para Sudamérica son más plazas, será un partido más. Pero aunque quiera modificarlo, el fútbol es siempre el mismo. Nos tocará igual una Eliminatoria muy complicada, pero estamos preparados para competir", expresó.

FUENTE: A24.