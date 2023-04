Este lunes, el Juzgado sentenció a 10 años de prisión efectiva a Oscar Raúl Núñez por abigeato agravado, a 20 años de inhabilitación para realizar comercios y una multa por la cantidad de animales implicados en la causa. Asimismo, los capataces Omar Alcides Soto y Juan Carlos Arrechea fueron sentenciados a 5 años.

Miguel O'Byrne, actual gerente del Instituto de Promoción y Ganadería de Santa Cruz y ex presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, sostuvo a EL MEDIADOR “el actual presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos pidió que haya un fallo ejemplificador, y eso fue la sentencia. Fue lo que pidió la fiscalía, parece dura pero la montaña de evidencia que había acumulada era enorme, más allá de la estrategia que intento la defensa”

Siguiendo esta línea, puntualizó sobre la sentencia: “Satisfacción desde el punto de vista de ver, por más que pasaron 9 años, la justicia funciona. La defensa apelará y todo no termina aquí. De todos modos, para la institución y el gremio en general no deja de ser agridulce, es un bochorno todo lo que pasó en su momento, es una mancha”.

Asimismo, el ex presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, indicó: “Se hizo justicia y se dará vuelta una página, se cumplieron los objetivos de los damnificados”.

“Es un precedente importante porque se viene sintiendo que con cuestiones de abigeato depende de dónde ocurran los hechos hay disparidad de criterios de la propia justicia. En general suele ser un poco laxo, hay gente que ha sido detenida en más de una ocasión y sigue saliendo. Esto desmorona cualquier estructura que intenta frenar estas cosas como le pasa a la Policía Rural”, reflexionó O'Byrne. “Esperemos que esto sirva para otros casos futuros, veremos qué ocurre de acá en adelante”, completó sobre el tema.

En otro tramo de la nota, se refirió a la situación del sector respecto a la sequía: “Los últimos años fueron durísimos en Santa Cruz, con una sequía tremenda, una voladura de tierra y se vuela la capa fértil y es gravísimo para el futuro. Esto no se resuelve con un año de lluvia o dos. No fue un año productivo para nada, es un mercado difícil para vender, no se puede exportar para nada”.

“Expectativa de que cambie, ahora estamos en marzo y el primer trimestre no ha llovido, estamos en un otoño seco y ventoso y es un mal augurio para la primavera. Con mucha preocupación con el clima y la situación. Esperemos que esto cambie para la próxima temporada”, finalizó.