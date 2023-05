En estudios estuvo presente Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos y precandidato a gobernador de Santa Cruz, quien dialogó con EL MEDIADOR y se refirió a diversos temas.

En primera línea, habló sobre las próximas elecciones y su aspiración política a ser candidato de la gobernación: “Tenemos mucha expectativa. Tenemos la posibilidad de mostrar qué se ha hecho en un contexto complicado, hay problemáticas nuevas que resolver, hoy a tener un panorama donde el trabajador no le alcanza el salario, estamos cubriendo demandas de gente que no llega a fin de mes, y se suman otros inconvenientes”.

“Tenemos un panorama de debate político desde la política, queremos mostrar que impronta tiene cada uno, qué hizo, cómo lo hizo, qué se hizo más rápido y más lente. En base a eso, trabajar de forma global en la provincia”, aseveró el jefe comunal.

Confirmó su candidatura a gobernador

Luego, relató cómo surgió la idea de ser candidato a gobernador de Santa Cruz: “Cuando vas hablando con la gente, y se va a enganchando, al recorrer diferentes lugares, hacemos salidas a preguntar demandas y problemáticas. Visitar a los jóvenes y ver cómo trabajar de forma definitiva. Hoy nuestras gestiones tienen que ser contadas en el boca a boca y en el puerta a puerta”.

“La gente acompaño esta idea y ahora seguimos en este posicionamiento. Alicia me conoce desde muy chico, caminé a su lado siempre, ella sabe leer bien las cosas de cada uno. No hace falta decirle qué queres hacer, las reuniones que hemos tenido le manifesté mi deseo de ser candidato a gobernador”, comunicó.

De este modo, habló sobre su propuesta: “Tenemos que resolver problemas históricos, de los docentes y de salud, para tener una visión más constante. No que todos los años en noviembre el conflicto docente vuelve a empezar. Tenemos que escuchar y pensar en puntos de acuerdo, vayamos con un acuerdo de partes”.

En este sentido, mencionó lo ocurrido con los municipales cuando llegó a la intendencia: “Con los municipales fue un proceso, compramos herramientas, mejoras edilicias, y ahí empezamos generando trabajos, inversiones que no se han hecho nunca. Teniendo la buena fe de las partes”.

Un Río Gallegos nuevo

Por su parte, se refirió a las obras y gestión que realizó en su gestión: “La ciudad era una hace tres años y hoy es otra. Queda muchísimo por hacer, hay que seguir haciendo las cosas, siempre va a faltar. Nosotros ahora queremos comprar las cañerías de cloacas para la ciudad, cumplir con todos los barrios, hasta los más alejados del casco céntrico”.

“Al avance de las cosas, todos tienen diferentes problemáticas que tenes que abarcarla igual. Hay que ocuparse de todas, costó acomodarse en este tiempo. Hoy la impronta es poder abarcar todo, y mi equipo me decía que quería hacer todo”, enfatizó Grasso.

Cómo será la fórmula de cara a las elecciones

Respecto a la imagen que se viralizó del intendente de Río Gallegos junto con los intendentes Javier Belloni y Fernando Cotillo: “Tenemos visiones distintas, improntas distintas, manejos de grupos distintos, hay cuestiones generacionales. Somos distintos, cada uno cumple un rol importante en la provincia de Santa Cruz”.

“Hablamos de política, se puede convivir con otros partidos, pero tenemos que tener un mismo fin que es transformar la realidad de Santa Cruz. Estoy trabajando bastante, me ayuda escuchar del entorno político y de otros lados para ver quiénes pueden acompañarme”, puntualizó.

Asimismo, hizo hincapié a sus compañeros que lo acompañan en 28 de Noviembre: “Lorena y Aravena son dos grandes compañeros con mucha impronta, me costó mucho convencerlos, tenemos que ir juntos y probar. Quiero trabajar con alguien que tenga ganas de transformar las cosas, planifiquemos cómo resolvemos y después vemos los errores que cometimos”.

“Vamos a ir de a poco mostrando cómo, cómo hicimos las cosas en Río Gallegos para replicarlas en las otras localidades. La recuperación de las ciudades hay que hacerlo en todos lados, hay que animarse”, aseveró al momento que remarcó “hay muchos compañeros que tienen ganas de seguir ese camino, con otra impronta, y no abandonar cosas que han quedado pendiente. Vayamos para arriba”.

En otro tramo de la nota, el justicialista afirmó: “Yo decido hoy ir por la gobernación, yo soy intendente de Río Gallegos y tengo que seguir con los temas acá. Tengo la inauguración de todas las obras que se están haciendo”. “Mi compañero de fórmula no tiene que ser de Río Gallegos”, añadió.

Conversaciones con CFK

A modo de cierre, Grasso detalló el diálogo que mantuvo con la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: “Le pregunté si quería ser candidata a presidente de la Nación. Es una decisión personal de ella, y me dijo que todos se lo preguntan, no me confirmó ni sí ni no. Acá hay que hablar sobre lo que le pasa a la gente, hasta que no se acomode la economía, alguien tiene que pelearse con los más poderosos”.

Más obras y gestión en Río Gallegos

En los próximos días se realizará la inauguración de las distintas obras en Río Gallegos: "Recuperamos el sentido de poder salir a la calle, recuperar nuestra cultura, fortalecer nuestra cultura. El 25 inauguramos la Avenida Kirchner. Tenemos todo, quedan detalles. Está quedando muy moderno, es una colaboración entre lo público y lo privado. El fin de semana arranca la obra de la Costanera que va a ser una confitería restaurant, quedan las otras".

Y agregó: "Empezó la obra de remodelación de la Laguna Ortiz para recuperarla, tenemos muchos lugares muy lindos, recuperarlos para nosotros".

"El 16 de septiembre vamos a hacer los Martín Fierro en Río Gallegos, es una linda movida. No hay nada más lindo que hablen de tu ciudad y del encuentro que se hará en Río Gallegos", completó.