Rodríguez Larreta: "El 10 de diciembre vamos a empezar a dar vuelta el mayor ajuste de la historia"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que el 10 de diciembre va a ser el día en que se empiece a "dar vuelta el mayor ajuste de la historia" que, según dijo, ya está ejecutando el Gobierno del Frente de Todos.

El jefe de Gobierno porteño aseguró que ese ajuste "lo sufren los jubilados que hoy tienen hambre; lo sufren un 30% de los trabajadores formales que hoy son pobres".

"Ya estamos, hoy, sufriendo el mayor ajuste de la historia, no hay que esperar al 10 de diciembre", expresó el mandatario porteño.

No obstante, aclaró que tampoco hay que pensar que se solucionarán todos los problemas el 11 de diciembre por el mero hecho de que cambie el signo político del Gobierno nacional.

"No es que solucionemos todos los problemas el 11 de diciembre, porque no existe la magia", explicó, y agregó: "Nosotros hablamos con la verdad, no hay soluciones mágicas. Sí va a haber un rumbo claro, mostrando cada día como damos un paso adelante".

"Un plan a 10 años, donde cada día vamos a estar un poco mejor para salir del pozo del ajuste que nos metió el kirchnerismo y que hoy sufren todos los argentinos", aseveró.

El precandidato presidencial estuvo en la Casa de Gobierno de Corrientes junto al mandatario provincial Gustavo Valdés, y prometió que cuando llegue a la Casa Rosada va a "terminar con la discriminación kirchnerista hacia Corrientes".

En la conferencia de prensa Rodríguez Larreta y Valdés estuvieron acompañados por el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard; y el intendente de la capital correntina, Eduardo Tassano; entre otros.

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO