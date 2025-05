La foto de la paz: Leguizamón, Vidal y Luxen juntos

Luego de varios días de lapidario silencio, apareció la foto donde el Vicegobernador Fabián Leguizamón se muestra compartiendo la imagen con el diputado provincial Pedro Luxen, ambos protagonistas de una pelea política que hizo temblar el espacio político que lidera el actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El artífice de la esperada foto, no fue otro que el propio Vidal, que buscó a sus compañeros en la imagen para hablar del “fin de las jubilaciones de privilegio” en la Justicia provincial, y tratar de mostrar que los ánimos se apaciguaron y que el espacio sigue fuerte y consolidado.

Lo cierto es que en pocos días, Leguizamón y Luxen iban a volver a verse las caras en el marco de una nueva sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, pero nadie sabía ni podía presuponer qué iba a pasar en ese forzado encuentro. Lo último que se escuchó en el recinto parecía lapidario y contundente: “Te voy a hacer parir” esgrimió el legislador a viva voz en el recinto, luego de enterarse lo que el Presidente de la Legislatura había hecho usando los medios de la Legislatura para mostrar recibos de sueldo, y acusar a sus propios integrantes del Bloque de pedirle plata, alquileres y vales de combustible.

Tanto Luxen como Leguizamón pusieron al propio Gobernador en una posición incómoda y que parecía romper definitivamente con el acuerdo político del petrolero con el ex radical. Sin embargo, la política, que es el “arte de lo posible”, lo volvió a hacer: ni Vidal rompería con su compañero de fórmula lo cual sería reconocer un error político en la elección de quien hoy no es otro que el Vicegobernador de Santa Cruz; ni tampoco tomará distancia de quien ha sido un fiel y leal articulador del proyecto político de SER desde las raíces del propio Sindicato petrolero. Elegir a uno en esta disputa, sería terminar la relación con uno de los dos espacios, es decir perder fortaleza puertas para adentro, algo que al menos por ahora el líder de SER Santa Cruz no estaría dispuesto a afrontar.

“Fingimos demencia y seguimos para adelante” expresa hoy un refrán que encuadra perfectamente en esta situación, sobre todo porque ninguno de los dos protagonistas de esta historia está convencido de la unión y fraternidad que intenta vender la foto, aún cuando sea el propio Vidal el que encabeza la misma.

Habrá que ver cuánto dura la relación y el buen clima político, un interrogante que ni siquiera el Gobernador se animaría a vaticinar, ya que conoce a la perfección a los artífices de este enfrentamiento que hizo tambalear el poder del partido gobernante.

Tensa calma.