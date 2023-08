Días atrás el Gobierno provincial realizó una recorrida por distintos establecimientos educativos de Santa Cruz. Sin embargo, en las últimas horas, varias instituciones tuvieron que suspender las clases porque no estaban dadas las condiciones edilicias, falta de calefacción y problemas de agua.

En este contexto, Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, dialogó con EL MEDIADOR sobre esta situación en las instituciones educativas: “Estamos viendo con preocupación la forma en que se está abordando estas cuestiones, han surgido nuevos inconvenientes con el Polivalente de Arte, se prenden los equipos de calefacción y al otro día están apagados. Acá hay que hacer otro tipo de trabajo de investigación”

“En el Colegio 17 hay cuatro equipos de calefacción que están coordinados, hay deficiencia de calefacción en algún sector y aula. En la EPP 11 si tenemos un problema de calefacción porque un equipo fue dañado, y hay que reemplazarlo por uno nuevo”, indicó.

Y agregó: “El corte de luz rompió dos equipos de calefacción estos días en la EPP 11 también, en el caso de la pintura que fue en el secundario 11, esto ya está resuelto y el colegio está funcionando correctamente”.

“Esto no es nuevo, venimos trabajando hace años de esta manera, cuando ocurre un tema edilicio se trabaja. Ahora, hay otras cuestiones, hoy se han movilizado chicos y nos consta que hay personal que opera sobre los chicos que les dicen qué hay que decir”, sentenció Ismael Enrique.

“Tenemos una vocal de padres (Nahir Castillo) que mediatiza todo, y los medios de enganchan haciendo voz populi, pero resulta que está mirando qué mediatiza. Esto antes no ocurría, no queremos que exageren y generen una sensación de caos en las escuelas. Tenemos inconvenientes, por supuesto, no lo negamos”, indicó.

Al finalizar, aseveró: “Hay que hacer un llamado a la reflexión a toda la comunidad educativa. Ahora se exacerba sobre problemáticas edilicias que se está trabajando”.