Elecciones 2023: qué se vota este domingo 13 de agosto en Santa Cruz, todo lo que hay que saber

A tan sólo cuatro días de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nacionales (PASO), Santa Cruz votará este domingo 13 de agosto.

Qué cargos votaremos los santacruceños y santacruceñas en las elecciones provinciales:

-Gobernador o Gobernadora

-Vicegobernador o Vicegobernadora

-Diputados y Diputadas provinciales

-Representantes del pueblo para el Consejo de la magistratura

Es importante recordar que dichos cargos se votan por única vez y de manera definitiva, este próximo 13 de agosto.

Por otro lado, se votará también las categorías nacionales.

Este domingo 13 de agosto, los argentinos deben asistir a las urnas para definir los candidatos para los comicios generales que se celebran el 22 de octubre. Actualmente los postulantes son precandidatos y en las PASO se elegirán quiénes serán los candidatos que competirán en octubre, esto únicamente en las elecciones nacionales, no provinciales. En octubre, se elegirá quién ocupará el sillón de Rivadavia los próximos cuatro años.

Durante ambas jornadas democráticas, los ciudadanos habilitados para votar deben asistir a las urnas para elegir quiénes ocuparán los cargos de presidente y vice durante los próximos cuatro años y quiénes, los escaños del Congreso.

Además de los cargos ejecutivos nacionales, en la votación también se decide sobre la composición del Poder Legislativo Nacional, dado que se renuevan 130 bancas de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 miembros.

Quiénes tienen la obligación de votar este domingo

Vale recordar que, tal como indica su nombre, en las PASO deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de 18 años y hasta los 70. Esto aplica a las personas que se encuentran inscriptas en el padrón nacional electoral, independientemente de si están o no afiliados a un partido político.

En tanto, entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo.

Qué pasa si no voto este domingo

Como en cada comicio, los ciudadanos que no voten y no presenten justificación tendrán que pagar multa y someterse a una sanción.

Si sos mayor de 18 años y menor de 70, y no podés justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa económica y se te incorporará en el Registro de Infractores al deber de votar.

Además, no podrás ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Dónde voto

El padrón para votar en las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del domingo 13 de agosto ya está disponible para que las personas habilitadas para sufragar realicen sus consultas y averigüen el lugar del establecimiento que les fue asignado, con el número de orden y de mesa.