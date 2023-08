Daniel Roquel: “El respaldo de los vecinos es conmovedor”

El próximo domingo el pueblo de Santa Cruz elegirá sus autoridades para los próximos cuatro años, con Alicia Kirchner fuera de la carrera, se abre un interrogante respecto a quien comandará es el destino de la provincia.

Al respecto el candidato a Diputado Daniel Roquel señaló: “Hemos recorrido toda la provincia y el apoyo de la gente es conmovedor. Están hartos de tantos años de abandono, de que sus hijos no tengan clases, de que no haya insumos ni médicos en los hospitales, de una obra social que no funciona, de la falta de oportunidades. Estamos convencidos que Cambia Santa Cruz es la alternativa encabezada por Roxana Reyes y Luis Vera la que transformará la provincia a partir del 10 de diciembre”.

“Le pido a la gente que vaya a votar, es importante que se manifieste y le muestre al Gobierno en las urnas el descontento por años y años de abandono. No podemos seguir así” añadió.

“Quiero agradecerle a cada vecino que nos recibió, que nos escucho, a los militantes de cada localidad que se han puesto al hombro una campaña durísima contra dos aparatos económicos inmensos como el del Gobierno y el de un sindicato. Los vecinos no nos piden carteles, panfletos ni videos, los vecinos nos piden salud, educación y oportunidades para sus hijos. Les decimos que la única manera de lograrlo es gobernando, por eso es que les pedimos que este domingo voten la boleta blanca y no se dejen engañar por aquellos que fueron a sumarle votos a los que hasta ayer eran kirchneristas”.

“Estamos convencidos que lo vamos a lograr, vamos a lograr transformar Santa Cruz como viene pasando en las elecciones a lo largo y a lo ancho de la Argentina”.