Pablo Grasso: “Yo no digo cositas lindas para que me voten, lo que digo es porque lo vamos a ejecutar”

Tras la recorrida en las localidades de Santa Cruz, el candidato a gobernador Pablo Grasso cierra este jueves su campaña en la capital santacruceña con un acto multitudinario en el Boxing Club de Río Gallegos que será desde las 19 horas.

A tres días de las elecciones el domingo 13 de agosto, el candidato a gobernador de “Construyamos Juntos”, Pablo Grasso, dialogó en exclusiva con el programa radial EL MEDIADOR.

En primera línea, afirmó: “Nosotros intentamos recorrer la provincia para que la gente nos conozca y la propuesta que llevamos, y después fue nuestra precandidatura, y después como candidatos con un cuerpo más armado llevando qué vamos a hacer con cada problemática en la provincia”.

Prosiguió: “Marcar la impronta es el camino que uno quiere llevar, nosotros tenemos que defender los intereses de los vecinos, haciendo permanentemente gestiones y acciones que uno puede realizar. Uno se tiene que ocupar de toda la demanda que tiene la gente. Resolver el problema de la gente es lo que buscamos”.

Entre sus tantas propuestas, el actual intendente de Río Gallegos expresó: “Yo quiero modificar el sistema educativo de Santa Cruz, y volver a la planificación de las aulas para ver que proceso vamos a ir fortaleciendo”.

Consultado por qué le falta a Río Gallegos, el intendente de la capital santacruceña sostuvo: “Vamos a hacer la obra de cloaca más importante de la historia en Río Gallegos, 100% de cloaca, el sistema de funcionamiento de las calles, hoy compramos la planta de asfalto para seguir asfaltando. Yo nunca me voy a ir de la intendencia, quiero que lo que pasa acá pase en toda la provincia”.

“Yo no digo cositas lindas para que me voten, lo que digo es porque lo vamos a ejecutar. Si logramos que nuestra militancia, nuestra gente y proyecto político siga recorriendo cada una de las casas, no necesitas encuestadoras, necesitamos es recuperar la cercanía del dirigente con la gente para que las cosas vayan mejor”, consideró Grasso.

Educación

Respecto a la recorrida en las escuelas, el candidato a gobernador de Santa Cruz subrayó: “Lo edilicio se arregla, el Consejo de Educación se creó un área distinta, lo importante es ver el objetivo definitivo para resolver las problemáticas. Lo edilicio se arregla, lo que hay que discutir es la formación del pibe para elevar la calidad educativa, planificando talleres docentes, cambiar el contenido educativo”.

“El salario docente lógicamente hay que rediscutirlo, pero el salario de toda la administración pública hay que rediscutirlo. Hay que tener un punto en común, los caminos pueden ser muchos”, sostuvo.

Salud

Además, se pronunció sobre la salud en la provincia y su propuesta: “La Atención Primaria queremos tener en toda la provincia un Centro de Salud de Atención Primaria en todas las localidades. Tenemos que preparar el lugar, discutir los salarios de los médicos en la provincia. Y después ir por los niveles”.

Fórmula de cara a las elecciones

Por otro lado, habló sobre su compañero de fórmula, Javier Castro, y precisó qué le aporta al proyecto “Construyamos Juntos”: “La peleo en mil ocasiones, siempre estuvo focalizado en mejorar la política minera y conoce bien todo lo que se hizo en la capacitación, formación, en lo salarial, la federalización. Hay mineros en toda la provincia de Santa Cruz. Nosotros queremos que esa política que llevó adelante la comparta con nosotros para hacer lo mismo y replicarlo en toda la provincia”.

“Suma la experiencia de construir un Sindicato desde sus inicios a hoy, un sindicato que hoy es envidiado por todos. Le va a sumar mucho a la política de Santa Cruz para resolver las problemáticas de las localidades”, indicó.

Seguridad

Al respecto, Grasso enfatizó: “Se hizo en Piedra Buena, en Río Turbio, Caleta Olivia, Pico Truncado, y la provincia está haciendo un Centro que va a monitorear todas, para tener visión de absolutamente todos los centros de monitoreo”.

Encuentro con intendentes de la provincia

En otro tramo de la entrevista, el candidato a gobernador profundizó: “Más allá de quien gobierne cada localidad, llamamos a todos para hacer frente de algo que no anunciamos, lo anuncio la provincia y sin ayuda de financiamiento era imposible, pudimos cumplir en tiempo y forma. Es preferible que todos tengamos las mismas posibilidades. Hoy tenemos una ecuación es que el asalariado le cuesta mucho y no llega a fin de mes”.

Aporte Solidario

En otro eje, advirtió: “El aporte solidario se lo voy a anunciar a nuestros jubilados, una gestión que vamos a trabajar en conjunto con ellos. Hay que mejorar la cadena de pago, funcionamiento, hay que seguir fortaleciendo la Caja”.

Ley de Coparticipación

Por consiguiente, sobre la Ley de Coparticipación sumó: “Va a ser una línea de discusión hay que trabajarlo con los intendentes, hay que hacer acuerdos de funcionamiento que perduren en el tiempo. Hay que ir por la escucha y los trabajos que la sociedad te va pidiendo, hacer siempre en el marco de la ley. Yo hablo de lo que voy a hacer, cómo y dónde lo voy a hacer”.

Propuestas para Santa Cruz

De igual modo, el candidato a gobernador, manifestó: “El transporte, la conectividad, la frecuencia, ferias nacionales e internacionales, hay que primero preparar el lugar para después potenciarlo. Río Gallegos lo fuimos preparando en lo vial, embelleciéndolo, plazas, viviendas, infraestructura e ir de a poco. Hoy tenemos turismo que antes no había y lo mismo pasa con los comercios y la gastronomía. Las bellezas naturales de la Cuenca, Caleta Olivia, tenemos lugares paradisíacos, pero hay que preparar las ciudades”.

“Para mi es uno de los pilares del crecimiento energético de la provincia, si logramos la generación de la Mega Usina, las Represas más la generación de energía de Palermo Aike. Vamos a tener el consumo propio de energía y vamos a poder industrializar nuestra provincia. La Reserva Fría hay que ponerla en funcionamiento, cada uno tiene que cumplir el rol que tiene que cumplir, allí falta gestión no inversión”, puntualizó Grasso.

Posteriormente, aseguró: “El trabajo con los gremios será como lo hemos hecho con Pedro Mansilla este tiempo, y como lo hemos realizado en ATE. Nosotros fortaleciendo los vínculos con los secretarios generales no es utópico, es real, tenemos que manejar el mismo idioma que es que la gente trabajadora esté mejor para que los recursos alcancen para todos”.

Una mirada hacia el futuro

Por último, se pronunció al lugar que tendrá la provincia: “Santa Cruz le va a dar mucho más a la Argentina cambiando la matriz económica y energética, más allá de quien gobierne la Nación”.

Y sobre cómo será su gobierno en caso de ganar el 13 de agosto y asumir el 10 de diciembre: “Nos gusta el ida y vuelta, estar recorriendo cada lugar, descentralizar la atención”.

Pablo Grasso. Militante, fue presidente del IDUV, soñaba con llegar a ser intendente de la capital provincial, lo logró. Con dos años de pandemia de por medio, cambió por completo la ciudad que lo vio nacer en estos cuatro años de gestión. Ahora sueña con “cambiar el mundo”, y con ser el próximo gobernador de Santa Cruz.

Este jueves 10 de agosto, Pablo Grasso cierra su campaña emblemática y trascendental en Río Gallegos para "volver a recuperar la política" con un acto multitudinario en el Boxing Club de Río Gallegos que será desde las 19 horas de cara a las elecciones el domingo 13 de agosto donde la ciudadanía definirá quién será su próximo gobernador o gobernadora.