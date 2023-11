El Gobierno suspendió a 1100 beneficiarios del Potenciar Trabajo

El Ministerio de Desarrollo Social suspendió a más de mil titulares del programa Potenciar Trabajo que registraron viajes al exterior en los últimos tres años. La decisión fue tomada por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a su par Victoria Tolosa Paz, que pidieron informes a la Dirección de Migraciones a raíz de la publicación, en los medios, de una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán. Tras la suspensión de estos 1100 planes, el fiscal subió la apuesta y salió a cruzar a la ministra: aseguró que las irregularidades llegan a un número escandaloso, de casi 160 mil casos.



El ministerio dice lo siguiente sobre los planes suspendidos: se trata de personas que, de acuerdo a los registros de Migraciones, viajaron en avión a países no limítrofes. Tolosa Paz detalló que:

Los registros de Migraciones indican que 1129 personas que cobran un Potenciar Trabajo salieron del país por pasos aéreos, con destino a países no limítrofes, entre 2020 y 2023.

Además, 34 titulares del Potenciar pasaron por Migraciones en la Terminal Cruceros Buenos Aires, lo que indicaría que realizaron viajes de lujo.

Estos Potenciar quedaron suspendidos para que, en caso de error, sus titulares puedan apelar la medida ante el ministerio.

En varias de las organizaciones sociales consultadas por este diario estaban buscando casos para evaluar la situación. “Nos enteramos de las suspensiones por la publicación de la ministra. No tuvimos ninguna información previa, salvo lo que salió en los medios sobre la presentación de Marijuán. Todavía no sabemos quiénes son los suspendidos”, señaló una de esas fuentes, que aseguró que “ni siquiera el ministerio tiene el listado de los casos denunciados por el fiscal”.

“No tenemos los datos de quiénes son”, dijeron en un segundo movimiento. Incluso en las agrupaciones más chicas, donde la información interna circula más fácilmente, estaban a ciegas. En otras palabras, habrá que esperar unos días, a que los suspendidos se enteren de que no cobrarán el Potenciar, para conocer si en la información que está circulando hay inexactitudes.

Criterios

Cuando el Estado otorga un Potenciar Trabajo, chequea en una base de datos -el Sintys- si la persona está en situación de necesitar el programa. Es un control laboral y patrimonial -se excluye al que tenga trabajo en blanco, o un auto nuevo, o más de una propiedad- aunque, al menos hasta ahora, en el tamiz no estaban los viajes. En este caso, con los datos de Migraciones, el Gobierno interrumpió el pago del programa; no a todos los que salieron del país, sino a aquellos en los que se deduce un viaje oneroso. Porque, en sí, el programa no es incompatible con que el beneficiario viaje y una salida a un país limítrofe podría explicarse por motivos familiares, ya que muchos beneficiarios son hijos de migrantes o migrantes ellos mismos: puede haberles pagado el pasaje la familia, o haberse tomado un colectivo. Por esta razón no entraron en la depuración quienes hayan hecho un trámite en Migraciones para ir a países limítrofes. El mismo criterio se aplicó a quienes salieron con destino a Perú. Pero el Potenciar está destinado a personas de ingresos bajos: se supone que nadie que perciba un salario complementario puede costearse un vuelo internacional, menos aún si el vuelo es a un país lejano.

Un dato llamativo es la diferencia entre los números dados por el fiscal Marijuán y los del Ministerio de Desarrollo Social. Marijuán sostiene que 160 mil titulares del Potenciar hicieron viajes al exterior. Son catorce veces más que las bajas dispuestas por Desarrollo Social y una cifra realmente escandalosa si se la asocia a viajes de lujo.

Según el fiscal, de los 160 mil registros de salidas o ingresos al país, 817 casos fueron en cruceros y 29.076 en avión. El período al que se refiere va de 2020 a 2023, es decir que es bastante corto y tiene en el medio a los meses de encierro por la pandemia.

Al anunciar las bajas, Tolosa Paz detalló que había tenido que pedir informes a Migraciones porque el fiscal, si bien facilitó su denuncia a los medios, no había notificado al ministerio: un modo de sugerir el uso mediático del expediente.

Fue en esta situación que Marijuán salió a cruzar a la funcionaria: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”, replicó.



Los cruces entre Marijuán y Tolosa Paz no tienen con este caso su primer capítulo. El Potenciar Trabajo ya ha sido foco de otras denuncias del fiscal, entre ellas una abierta en base a un informe de la Afip que resultó poco fructífera. El seguimiento de los planes sociales, una medida necesaria, se ha ido volviendo más completo a partir del examen permanente del que viene siendo objeto; pero la búsqueda de mejores controles no es el único objetivo, ni mucho menos el principal, de las judicializaciones. Se juegan además móviles como la deslegitimación de las organizaciones sociales y, de fondo, en un particular contexto electoral, el cuestionamiento a la red de contención del Estado.

Fuente: Página 12