El comunicado es firmado por Miguel del Pla, referente provincial de la Izquierda. Allí manifiesta que “La postura de la Alianza “Por Santa Cruz” difundida con la firma del gobernador electo Claudio Vidal, resulta prescindente ante los dos candidatos a Presidente que disputarán el balotaje.

En realidad llama a votar por cualquiera de los dos y se compromete a apoyar al ganador. Apoya a ambos indiscriminadamente”.

Lo que necesitamos es prepararnos para combatir contra esos planes de ajuste que se vienen, en cuya aplicación solo variarán las formas”, alertó Del Pla.

Indicó que “Vidal se ufana además de no haber llevado en las elecciones generales ni en las PASO a candidato presidencial alguno en su boleta. Se refugia así en un localismo provincial despolitizado y sin vuelo, como si la política nacional no fuera esencial para el futuro de Santa Cruz, posiblemente una de las provincias que más depende de decisiones nacionales para progresar o hundirse.

“No votar ni a Milei ni a Massa”

Cuando el Partido Obrero llama a no votar ni a Milei ni a Massa es porque se prepara para enfrentar al futuro gobierno antiobrero. No hay neutralidad, solo buscamos que los votos de los trabajadores no sean utilizados luego, para justificar medidas contra el propio pueblo.