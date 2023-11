Mundial Sub 17: Argentina le ganó 3-0 a Brasil y jugará ante Alemania las semifinales

Luego de la goleada por 5 a 0 del martes ante Venezuela, la Selección argentina Sub 17 juega este viernes ante Brasil, en una nueva edición del clásico sudamericano, en el marco de los cuartos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Indonesia.

El equipo que dirigido por Diego Placente se impuso el martes con goles de Santiago López (por duplicado), Claudio Echeverri, y Agustín Ruberto (también por duplicado).

Cuándo y a qué hora juegan Argentina y Brasil por los cuartos de final del Mundial Sub 17

El elenco de Diego Placente se medirá con Brasil en los cuartos el próximo viernes a partir de las 9 (hora argentina) por un lugar en las semifinales del certamen.

Argentina-Brasil: hora y cómo ver en vivo

Argentina se enfrenta este viernes desde las 9 horas ante Brasil. El partido se puede ver en vivo por TyC Sports y DSports, y a través de dispositivos móviles, por las plataformas Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Calendario de los cuartos de final del Mundial Sub 17

Argentina-Brasil (24/11 a las 9)

España-Alemania (24/11 a las 5.30)

Mali-Marruecos (25/11 a las 9)

Por definir un cruce (25/11 a las 5.30)

Historial de Argentina-Brasil en Mundiales Sub 17

El clásico sudamericano se jugó dos veces en Copas del Mundo Sub 17 y el que festejó fue Brasil: 3 a 0 en la semifinal de 1995 y 2 a 0 en los cuartos de 1997.

Argentinos y brasileños se vieron las caras en el Sudamericano de este año en Ecuador. Se enfrentaron por la última fecha del hexagonal final, con triunfo de Brasil por 3 a 2, en un partido jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.

