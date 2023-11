Economistas coinciden que las obras públicas "son centrales para la dinámica económica del país"

Las obras públicas "son centrales para la dinámica económica del país" porque "mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica", coincidieron economistas en relación a la propuesta del presidente electo Javier Milei de suspender las mismas y estimular la inversión privada.

El economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Martín Burgos, sostuvo en diálogo con Télam que "las obras publicas son centrales para la dinámica económica del país, porque mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica".

"Éstas no tienen una rentabilidad fácilmente medible porque los que circulan en una ruta no siempre lo hacen para un negocio y los que lo hacen por negocio no queda claro el costo que eso representa, y esa es la razón por la cual lo suele hacer el Estado y se cobra un peaje", contempló Burgos.

En este sentido, recalcó que "es muy probable que el privado no pueda hacer esas obras y en todo caso deberían planificarse en el marco de un plan integral para evitar superposiciones".

"El financiamiento de largo plazo para obras que duran mucho tiempo es clave, y casi siempre recae en el Estado o en bancos estatales, con lo cual es inevitable el apoyo estatal", enfatizó.



Por su parte, el economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, afirmó que "pensar la obra pública solamente como inversión privada es un problema" porque "hay obras que no haría nunca el sector privado porque no tiene ganancia económica necesariamente pero a nivel social sí".

"Puede ser un bien público cuyo beneficio no puede monopolizarse ni captarse plenamente y una vez que se lo das a alguien se lo estás dando a todo el mundo", argumentó.