Claudio Vidal respaldó a Torres y pidió más federalismo

El gobernador Claudio Vidal sumó nuevas declaraciones en el marco de la lucha entre las provincias patagónicas con el Gobierno Nacional por la coparticipación. Para este miércoles se espera una paralización en la entrega de barriles de petróleo, algo que fue advertido por el mandatario chubutense Ignacio Torres. Vidal remarcó su apoyo a su par de la provincia vecina y llamó a nación no solo al diálogo, sino que les exigió respuestas a las demandas de las provincias del sur. “Es una situación incómoda para todos. Me parece que teniendo en cuenta los momentos que atraviesan Argentina y las provincias, lo lógico sería apaciguar las aguas, llamar al diálogo. No es de mi agrado la agresión constante en la discusión hacia los gobernadores”, dijo Vidal en medios nacionales.

“Hay que saber diferenciar, identificar el problema y resolverlo. Lo que pasa es que te escuchan poco y no te ofrecen respuesta de nación a las provincias. Esto ha generado malestar”, apuntó el mandatario provincial.

Se le consultó como fue el paso de Javier Milei por Santa Cruz, con un Vidal que recibió al Presidente en el mes de enero. “Pude hablar con él, fue una charla amena. Coincidimos en temas que son importantes para la provincia, pero hay cuestiones que quedaron en la charla y no se pudieron desarrollar”, lamentó Vidal. En este sentido, recordó que “era algo que plantee como necesidad urgente para santa cruz, que es justamente el soporte técnico que necesitamos para poder tener clases normales como todas las provincias”.

En este sentido, sostuvo que en la provincia el año pasado hubo un promedio de 60 días de clases, con una zona “de la provincia donde tenemos 25° bajo cero y escuelas sin calefacción”.

“Planteo cosas importantes sin respuestas de nación”, argumentó.

“Vivir en esta zona del país no es fácil, las condiciones y las distancias son adversas, la canasta es mas elevada por el transporte. Nos encontramos con un gobierno que lamentablemente nos deja destrozado, y sin respaldo del gobierno nacional”, indicó Vidal.

Se le consultó además cómo es hoy la relación con la Nación, a lo que Vidal indicó que existe el intercambio de palabras, pero sin respuestas. “Pedimos que dejen el revanchismo. El que conduce debe convocar a todos y hacerlo a todos por el bien de Argentina. Llamo a la cordura. Tenemos que madurar políticamente y la salida está en el debate”, reiteró Vidal.

Ante la pregunta de su acompañamiento al Gobernador de Chubut, dio la afirmación de su respaldo y remarcó que ambas provincias “nos encontramos con un problema grave heredado. No hay un solo gobierno nacional que haya aportado a las provincias patagónicas, teniendo en cuenta que producimos mucho”.

“Somos el primer lugar en oro y plata, el recurso pesquero que se produce en la cuenca del golfo san Jorge, entre Chubut y Santa Cruz, tenemos yacimientos convencionales de crudo con falta de inversión de YPF. Nos han sacado mucho durante años, somos muy federales para repartir, pero nos dejan siempre para lo último. Reclamamos más compromiso”,concluyó.

(TiempoSur)