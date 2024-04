Diputado Garrido: “Voy a acompañar algunas medidas, otras las discutiremos”

El diputado nacional de Santa Cruz, José Luis Garrido, habló en el recinto mientras se debate la ley Bases en el Congreso y anticipó que votará a favor de “algunas medidas” y que otras “las discutiremos”.

“La verdad que son poco más de 190 legisladores que veo que no participan del debate. Debería ser el momento para discutir. Un legislador que se sentó en la banca nos llamó al dialogo, se llenó la boca hablando de la universidad y no dio quorum para debatir el presupuesto. Me da tristeza ver la calidad del debate”, lamentó al iniciar.

Dijo que “hay que reconocer” que los legisladores del oficialismo “aprenden rápido porque iniciaron negociaciones y la discusión hoy es otra”.

“Para nosotros -subrayó- es fundamental poder garantizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio, avanzar con el beneficio de la zona fría, la continuidad de las represas sobre el río Santa Cruz. En el caso de YCRT y las represas, generan trabajo, energía y producción. De la crisis se sale con más trabajo y producción, no cerrando puertas”.

Además, aseguró que hay varias cuestiones del proyecto “para criticar” y que escuchó “buenos análisis” sobre algunos puntos. “Creo que estamos lejos del concepto de quien las hace las paga. Mas allá de eso, creo que cualquier gobierno elegido de forma democrática necesita las herramientas para llevar su plan de gestión adelante. La oposición tiene que ser responsable y entender la necesidad de buscar puntos en común”, analizó.

El diputado nacional dijo tener “un grado de responsabilidad” ante las personas que lo votaron y que “va por encima de mis ideologías”. Pidió avanzar en la “toma de decisiones” y que “no me como el discurso de que acá hay gente que no hace político”.

“Todos hacemos política los que estamos acá. Voy a acompañar algunas de las medidas porque creo que son necesarias y otras las discutiremos. Voy a dejar una reflexión. Los que domaron a los leones fueron los trabajadores, cuidado, no crean que esto es un cheque en blanco y a trabajar con responsabilidad”, concluyó.

(TiempoSur)