Rocío, la hija de Marcela López: “Desde la justicia no hay avances"

Este miércoles, se cumplieron tres años de aquella noche del 22 de mayo del 2021 donde Marcela López Frey fue vista por última vez en cercanías de la costanera de Río Gallegos.

La hija se expresó este miércoles a través de sus redes sociales ante un nuevo año sin su madre: “Que fácil es sentarse atrás de un celu y comentar "que triste la familia se enmudecio".. la verdad no debería gastar energías en responder pero digo (a esos comentarios) que sabrán cuando no estuvieron ni vivieron estos 3 años de la desaparición. Si cuesta un huevo remontar la vida, tener que seguir y convivir con esta incertidumbre todos los días. Todo cambió, pero tampoco voy a entrar en detalles. Lo único que voy a aclarar es que agotamos TODO!! como se lucha contra una justicia ausente???? Hoy 3 años, el 22 de mayo del 2021 cuando me encontré con ese escenario me alarme inmediatamente y empezó esta inalcanzable búsqueda”.

La hija de Marcela, Rocío González, dialogó con EL MEDIADOR, expresó: “Es difícil, el tiempo pasa y hay que tener esperanza. No es lo mismo las fuerzas que uno tiene al principio, ayer pasaron tres años, las fuerzas y esperanzas no son las mismas”.

“El tiempo te juega en contra, desde la justicia no hay avances, esperando siempre por las nuevas autoridades”, sumó la joven.

Por su parte, González dijo: “No ha pasado nada, está todo como estaba en su momento. Mi abogado se ha acercado al Juzgado para ver en qué se avanzó, pero sigue todo de la misma manera”.

“Una investigación tiene que ir a fondo, tienen que buscar en todos los lugares que mi mamá frecuentaba, el tema es que acá borraron cámaras y la geolocalización del celular”, relató.

Luego, contó a tres años de la desaparición de Marcela lo que pudo haber ocurrido: “No pensaba publicar nada en redes sociales, pero leí un comentario que me molestó y me genera tristeza. Una señora dijo que la familia se enmudeció. El tema es que no es que enmudecimos, sino que agotamos todo. A mí me costó mucho remontar mi vida, mi mamá hubiese querido vernos bien y fuertes”.

“Creo que uno tiene que estar fuerte, hoy si voy a ser más cautelosa con la investigación, no voy a actuar como al principio, como pasó con lo de las cámaras. Todo sirvió de lección para manejarme con más cautela y ser prudente”, aseguró.

Prosiguió: “No puedo culpar a nadie, pero me guio por evidencias que acontecieron sobre el camino. Fueron atando hilos, vinculando personas. No tomaron en cuenta todo lo que dijo la pareja de mi mamá”.

En el cierre, sostuvo: "Es dificil para todos, ahora vamos a ver con Jorge cómo seguimos y vamos a tratar de reactivar todo esto para que se sepa algo".