Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores: los cruces

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 se realizó este lunes 3 de junio en Luque, Paraguay y de esta manera se conoció el orden de los partidos de la fase final del certamen con algunos cruces que prometen mucho teniendo en cuenta los equipos que clasificaron.

CÓMO QUEDARON LOS CRUCES

Atlético Mineiro vs. San Lorenzo

2° Grupo C vs. Fluminense

Talleres vs. River

Colo Colo vs. Junior

Nacional vs. San Pablo

Botafogo vs. Palmeiras

Peñarol vs. 1° Grupo C

Flamengo vs. Bolívar