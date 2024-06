El Gobierno descarta acuerdos con la oposición dialoguista por la Ley Bases en la Cámara de Diputados y anticipó que insistirán con la sanción del Impuesto a las Ganancias, los Bienes Personales y las privatizaciones, algo que fue excluido en el Senado.

Guillermo Francos detalló que el Gobierno intentará mantener Ganancias y Bienes Personales, algo que no se podría hacer porque en el Senado fue rechazado, porque lo considera "un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales”.

“No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo”, agregó en diálogo con Radio Rivadavia.

Y aclaró: “En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida”.

En cuanto a las modificaciones implementadas en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI), el funcionario nacional descartó la eliminación de los ítems en la Cámara Alta: “Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar. Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas”.

Ley Bases: Rodrigo de Loredo ratificó su apoyo a la medida oficialista

El diputado y presidente de la UCR calificó como "razonables" la delegación de poderes que el Congreso otorgaría al Poder Ejecutivo y se manifestó a favor de la privatización de empresas estatales debido "al mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos con sus impuestos".

Asimismo, aseguró que este apoyo se convierte en "un aporte democrático para un gobierno que no ha podido sacar una ley desde que asumió hace seis meses" y que "tiene que contar con las herramientas para llevar a cabo su programa".

"Los indiscutibles logros económicos de baja inflacionaria, superávit, disminución de la brecha, acumulación de reservas y reducción del riesgo país”, comentó el legislador, aunque advirtió que “se obtuvieron con decisiones carentes de gestión precisa".

También, reconoció que con Milei "lejos estuvo de ser la casta la que pagó la mayor parte del ajuste” porque “impactó en su totalidad sobre los sectores medios y los adultos mayores", a pesar de lo cual consideró que "aprobar esta ley resulta indispensable para salir de las trabas y avanzar hacia el futuro".

FUENTE: Minuto.