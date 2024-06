Este martes las actividades escolares serán normales en la provincia

La presidente de la Asociación Ángeles Especiales, Violeta Oyarzún, contó que atraviesan un momento complejo en la asociación y no alcanzan a cubrir los sueldos. Realizan una Campaña de Socios para solventar sus gastos. Además, se presentarán a la sesión de este jueves en Diputados por un proyecto de ley del Diputado Alegría que busca que el Gobierno Provincial los ayude.

Los senadores santacruceños denunciaron que hubo presión por parte del Gobierno Nacional y de los “lobbys mineros”. Piden no bajar a dar quórum y priorizar el paquete fiscal por sobre la Ley de Bases. El Gobierno se mostró sorprendido ya que contaba con esos dos votos. No se sabe si habrá o no tratamiento del proyecto en la Cámara Alta.