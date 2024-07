La Selección Argentina ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa América 2024

La Selección Argentina, que terminó con puntaje ideal luego de ganar sus primeros tres partidos en la fase de grupos ante Canadá, Chile y Perú, ya conoce su rival para la próxima instancia: la Albiceleste se enfrentará a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América que se está disputando en Estados Unidos.

La "Tri" avanzó de ronda cómo segundo del Grupo B luego de empatar sin goles ante México que terminó quedando eliminado. Venezuela, por su parte, terminó cómo líder con nueve unidades luego de su triunfo 2-0 ante Jamaica que se despidió del torneo sin poder sumar.

El encuentro, según pudo adelantar la organización de la Conmebol, será el próximo jueves 4 de julio desde las 22 (hora de Argentina) en el Estadio NRG de Houston, Texas, que tiene capacidad para más de 72.000 espectadores. Se espera un gran marco de público ya que puede significar el regreso de Lionel Messi al equipo luego de su ausencia ante Perú por la molestia en la zona del aductor derecho.

Calendario de cuarto de final de la Copa América

Argentina vs. Ecuador | 4 de julio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Por definir vs. Canadá | 5 de julio, a las 22 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

FUENTE: Minuto.