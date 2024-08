Dario Barassi fue internado y preocupa su salud

Este miércoles, Darío Barassi, suspendió las grabaciones de su programa Ahora Caigo a raíz de sufrir un pico de presión y estrés que lo llevó a ser internado de urgencia por algunas horas.

El conductor debía presentarse en canal Trece para grabar pero no apareció y generó preocupación. Luego de esto, se conoció que faltó a su programa debido al problema de salud que sufrió ya que él mismo subió en su cuenta de Instagram una foto internado y mirando hacia el cielo con un pulgar hacia arriba y escribió: “Ay, Diosito. Ya llévame. Control nomás”.

Luego de lo ocurrido, sus fanáticos y seguidores en la red social, ataron cabos con el posteo anterior junto a una foto con los ojos cerrados que decía: “Se cansó el gordito. Quiero dormir 15 hs"

Para llevar tranquilidad a sus seguidores decidió postear un video : “Estoy de vuelta en casa. Ya estoy harto del tema del estrés y del cansancio. Estoy perfecto, pero sí me tomé el día. Pasa que (ayer) fui a grabar y tuve una subidita de presión. Medio que me mareé un poquito, fue una ambulancia, me revisó, me controlaron todo y todo salió perfecto. Hicimos cosas de rutina”.

Darío Barassi recibió un regalo especial al aire de “Ahora Caigo” y enterneció a todos

El conductor de "Ahora Caigo", Dario Barassi, fue conquistado por una pequeña con un gesto que lo enterneció.

Se trata de Barbi, una de las participantes, se presentó al estudio acompañada por sus dos hijas. Al momento de la presentación, la nena más grande saludó con alegría al conductor y le mostró una botella. “Hola, peque, ¿qué me trajiste? ¿Aceite de oliva?”, le preguntó. La nena afirmó: “Para que cocines”. “Ay, la amo”, lanzó al escucharla.

Automaticamente le consultó: “¿Delfi te llamás?”. “¿Cómo sabés?”, repreguntó la nena sorprendida. A lo que él retrucó: “¿Cómo sé tu nombre? Y sé mucho más de vos”. Desconcertada y, entre risas, le dijo: “Yo vi todas tus películas...”. “Ay, la risa de macabra...”,expresó el conductor.

Al ser consultada, la participante explicó que el aceite de oliva es del emprendimiento de su marido. Y el actor aseguró: “Soy fanático del aceite de oliva, lo amo”.

Este momento no fue pasado por alto y despertó cientos de comentarios: “Qué nena preciosa, por dios”, “Barassi no puede ser más padre. Ve una nena y se derrite de amor”, “Divina la nena”, “Puro amor”, “Genia, Delfi”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

FUENTE: Minuto.