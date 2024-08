"Viví mi infancia y gran parte de mi juventud en el campo y soy la cuarta generación de productores santacruceños. No soy experto en guanacos, pero sí lo soy en Biología Cuantitativa, particularmente en dinámica poblacional. Estudié Biología Cuantitativa (Ecología, Estadística, Informática y Evolución) en la Universidad St. Andrews en Escocia, pero más allá de eso, soy un ciudadano preocupado por la desertificación que está provocando el desmanejo del Parque Nacional Monte León (PNML)" detalla Blake en diálogo con EL MEDIADOR.

Después de mucho tiempo estudiando el tema, en contacto con funcionarios, ambientalistas, productores de la zona y autoridades del PNML, "Chacho" asegura que el Parque actualmente no cumple con los objetivos para los cuales fue creado.

"Tiene serias carencias institucionales y ecológicas" -afirma- "por ello invité a la Intendenta, Licenciada Mariela Gauna o a quien ella crea pertinente, a un debate público para tratar estos puntos."

"El PNML se gestó inicialmente como una reserva Costera y se efectuó el relevo ecológico correspondiente en la costa, llevado a cabo por el reconocido biólogo Guillermo Harris” relata, agregando que "eventualmente el Parque incluyó 62 mil hectáreas de meseta, y el propio Harris confirma que no hubo un relevo ecológico previo, es decir, no se realizaron los estudios necesarios de la meseta antes de la formación del PNML.

Por otro lado, el biólogo explica que cada Parque Nacional cuenta con un Plan de Manejo, que generalmente se actualiza cada 10 años. El del PNML data del año 2002 y, si bien están

"El Plan existente dice que el alambrado perimetral tiene que estar en buen estado para que no entre ganado (ovejas y vacas) al Parque, pero no dice nada acerca de no permitir el egreso de pumas y guanacos a los campos lindantes."

"Las autoridades del Parque no tienen idea de cuántos guanacos salen del Parque" -afirma- "me han afirmado que, como son especies autóctonas, no tienen planes para contar los que se ‘auto-exportan’ a los establecimientos rurales (privados) de la zona"



"Se creó un criadero de pumas y guanacos sin saber las consecuencias"

Blake, como tantos otros vecinos, está convencido de que, agotados los recursos de agua y pasto en el PNML, los animales lógicamente han salido a buscar alimento afuera. Al secarse las lagunas naturales en el Parque ya no hay agua disponible ahí, asique los animales silvestres beben en los bebederos de los molinos que tienen las estancias para su ganado. “El agua en sí no es gran problema, pero el pasto que comen sí lo es” señala.

"Desde el PNML han rechazado la idea de que el puma se traslada por la playa a la zona de Río Gallegos" -afirma- "los baqueanos saben que eso es exactamente lo que ocurre: en dos mareas bajas llegan fácilmente a Cabo Buen Tiempo. El parque es un criadero de pumas que, efectivamente, llega a la costa norte de la ría del Gallegos. Sé, por ejemplo, de gente que les ha pedido a las autoridades del PNML que vengan a buscar leonas con cría para que no le maten sus ovejas, pero el Parque no ha respondido."

"Yo creo que todos estos puntos son de interés público – opina el biólogo – "por eso invité a la Intendenta de Monte León a un debate público los primeros días de septiembre en Río Gallegos y espero que se pueda dar ese intercambio, abierto para toda la comunidad, libre y gratuito."

Por otro lado, hace más de diez años el crecimiento poblacional de guanacos se ve claramente reflejado en la zona del PNML pero precisamente más afuera que dentro del Parque. Se suelen ver grandes tropillas en inmediaciones de la Ruta Nacional 3 y campos aledaños a la reserva.

Por último, la tranquera de acceso costero del PNML permanece gran parte de año cerrada con candado como así también las instalaciones y sólo está abierta al turismo el área del ex casco de la estancia, reduciendo la función de tamaño parque al mínimo.

“Claramente la administración del PNML tiene una deuda pendiente con la sociedad, pues lejos está el Parque de haber cumplido su cometido inicial” finaliza diciendo el biólogo Stuart Blake.