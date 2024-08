Imane Khelif, que quedó envuelta en una disputa por su género en los Juegos Olímpicos de París 2024, denunció al millonario Elon Musk en una demanda presentada ante las autoridades francesas por presuntos "actos de acoso cibernético agravado". El viernes, Khelif ganó la final femenina de 66 kg contra la china Yang Liu por decisión unánime, tras haber sido objeto de un intenso escrutinio en París durante las últimas semanas. La medallista salió victoriosa después de soportar una campaña generalizada de odio, en la que enfrentó una oleada de críticas en las redes sociales por su género.

El asunto de Imane Khelif



La joven de 25 años, que no es una mujer transgénero y nunca se identificó como tal, supuestamente tiene "cromosomas XY" masculinos, lo que llevó a su descalificación del campeonato mundial de 2023 cuando no pasó las pruebas de elegibilidad de género no especificadas administradas por la ahora prohibida Asociación Internacional de Boxeo.

Nabil Boudi, abogado de la medallista de oro olímpico en París, dijo a Variety que Elon Musk y JK Rowling fueron nombrados en la denuncia penal enviada al centro contra el odio en internet de la fiscalía la semana pasada. "Imane Khelif ha decidido iniciar una nueva lucha, una lucha por la justicia, la dignidad y el honor", dijo Boudi en un comunicado, agregando que Khelif había presentado la denuncia por "acoso agravado en internet... ante los fiscales de París".

"La investigación determinará quién estuvo detrás de esta campaña misógina, racista y sexista, pero también tendrá que ocuparse de quienes alimentaron el linchamiento online", agregó. El "acoso injusto" del que fue objeto el campeón de boxeo seguirá siendo "la mayor mancha en estos Juegos Olímpicos", afirmó Boudi. El abogado explicó que garantiza que "la Fiscalía tiene toda la libertad para poder investigar contra todas las personas".

FUENTE: Minuto.