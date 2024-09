Renunció Gustavo Coronel a la Secretaría de Deportes

Gustavo Coronel renunció a la Secretaría de Deportes. Si bien el dato había sido dado a conocer el miércoles por la noche, lo cierto es que fue confirmado en la mañana de este jueves.

Hace unas semanas atrás, el gobernador Claudio Vidal decidió hacer cambios en su Gabinete. Quien dejó su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración fue Jazmín Macchiavelli. Tras ocho meses y monedas de gestión, la funcionaria dejó la cartera.

Su lugar en la oficina de la calle Salta, en nuestra ciudad, fue ocupado por Luisa Cárdenas, quien a su vez dejó libre otro sillón. Este, el de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos del Ministerio que ahora le toca conducir. Los motivos del cambio no trascendieron.

Esto que pasó repercutió en otra área. La de deportes. Es que con el alejamiento de Macchiavelli, todos los que juraron con ella en diciembre pasado para ocupar cargos tuvieron que presentar su renuncia. Viejas formas de la política.

La mayoría de las veces, entonces, un cambio genera otro. El que llega suele hacerlo con su propio grupo de trabajo. Su círculo de confianza, como quien dice.

Esto es lo que habría pasado ahora. El ingreso de Cárdenas por Macchiavelli obligó a la cabeza de la Secretaría de Deportes y el resto de los directores a tener que dimitir. Dar un paso al costado, yendo más al llano. Una mínima chance de que Cárdenas no les acepte la renuncia había. Pero no fue lo que pasó. La Ministra al parecer no se opuso a la dimisión y es por eso que Gustavo Coronel dejó entonces de ser el Uno de la catera de Deportes en Santa Cruz. El Dos también habría corrido la misma suerte. Lo bueno, dentro de lo malo de esto que pasó, para los propios actores por lo menos, es que ninguno de estos se quedaría sin trabajo. Es que tanto Coronel como su súbdito seguirían el mismo camino de Macchiavelli. Es decir que tendrían continuidad laboral y, en este caso en particular, dentro de la propia Secretaría. Pero ya, claro, como empleados rasos.

Una de las tareas que tendrá Cárdenas ahora es decidir quién reemplazará a los salientes en Deportes. Todavía no hay novedades al respecto. El momento, no es el mejor para que la cartera quede acéfala. Es que en una de las últimas apariciones públicas como Secretario, Coronel había confirmado la participación de Santa Cruz en los Juegos Evita de este año. Esto, luego de lo que fueron meses de “peleas” con el Gobierno Nacional por el tema de los recortes en el presupuesto para la instancia nacional, fundamentalmente, de este evento.

En pleno proceso Evita, con poco tiempo para llevar a cabo las instancias locales y provinciales, es que Deportes se quedó sin el hombre que tomaba todas las decisiones. Y no tiene, por ahora, quien lo haga. Los próximos días serán importantes. Se espera la designación del sucesor pronto. También que éste entre en funciones de manera inmediata. Las necesidades y urgencias, así lo ameritan.