Juventud Radical de Río Gallegos rechazó la personalización del Boleto Estudiantil

"Queremos dejar en claro que el Boleto Estudiantil Gratuito no es una concesión ni un favor del gobernador de turno, sino un derecho conquistado por los estudiantes mediante una lucha histórica y colectiva. La personalización de este beneficio bajo el nombre del actual Mandatario provincial, es una falta de respeto a la verdadera esencia y propósito de la Ley. Es un intento de apropiarse de un logro que es y siempre será, una conquista de los estudiantes y no de ningún político en particular", expresaron desde la Juventud radical.

Y agregaron: "Este tipo de acciones no solo representan un uso indebido de recursos públicos, sino que también violan los principios de ética y transparencia que deben regir la función pública. De acuerdo a lo que dictamina la Ley Nº 25.188 "Ley de Ética en la Función Pública", queda claramente establecido que los funcionarios públicos deben abstenerse de utilizar su cargo para fines de promoción personal. La cartelería instalada en los colectivos, que menciona explícitamente "Boleto Estudiantil Gratuito, Gobernador Claudio Vidal", constituye una clara transgresión a lo establecido por la ley. Tal actitud es, desde un punto de vista razonable, éticamente reprochable y también socava el compromiso con el bienestar de la comunidad".

En este marco, la Juventud Radical de Río Gallegos exigió de manera categórica "el retiro inmediata de la cartelería a la que hacemos alusión y en consecuencia, la restauración del respeto pleno a la Ley Nº 3439, así como también a la Ley Nº 25.188. Este tipo de maniobras no solo distorsionan el propósito original de los beneficios destinados a los estudiantes, sino que también dañan la integridad del proceso político y administrativo en nuestra Santa Cruz".

"Hacemos un llamado a las autoridades provinciales a que en lugar de buscar réditos políticos, se dediquen a cumplir con sus deberes con ética y transparencia. Los beneficios y derechos de los ciudadanos no deben ser utilizados como herramientas de campaña ni como adornos y loas a la figura de ningún funcionario", remarcaron.

Por último, expresaron: "Nuestra agrupación permanecerá vigilante y en constante alerta para asegurar que los derechos de los estudiantes se mantengan intactos y que las políticas públicas sean implementadas de manera justa y equitativa. La Juventud Radical de Río Gallegos reafirma su compromiso con la defensa de los derechos estudiantiles y la promoción de una política transparente y honesta".