Romanelli explicó que aunque la afluencia de visitantes aumenta con el paso de los meses, llegando a su punto máximo en diciembre y enero, este año ya se empiezan a ver turistas llegando a la ciudad, lo que indica que la región está recibiendo más turismo a lo largo del año.

Sin embargo, Romanelli destacó los problemas recurrentes en la infraestructura del municipio, especialmente durante la temporada alta, cuando las demandas superan los servicios básicos como luz, agua y cloacas. “Nosotros tenemos varios problemas vinculados a la actividad turística, no solo servicios. También teníamos dificultades con la cartelería, la señalética, y el acceso al Wi-Fi en las terminales de ómnibus", comentó Romanelli, añadiendo que, si bien algunas mejoras están en marcha, la solución a largo plazo dependerá del apoyo provincial.

Uno de los mayores problemas es la falta de una farmacia que opere con obras sociales. Actualmente, El Chaltén cuenta únicamente con un botiquín que vende medicamentos de venta libre y sin receta, lo cual afecta principalmente a los vecinos que necesitan medicación recetada y descuentos de sus coberturas médicas. “El botiquín no está obligado a recibir obras sociales, pero podría hacerlo si lo decidiera. Lamentablemente, si alguien necesita un remedio con receta, no solo no lo consigue, sino que tampoco tiene el descuento que permite la obra social”, explicó la concejal.

Romanelli también reveló que mantuvo conversaciones con la dueña de una farmacia local y con cadenas de farmacias de Río Gallegos para analizar la posibilidad de que se acepten recetas de obras sociales en El Chaltén. Sin embargo, aclaró que abrir una farmacia formal requiere de un farmacéutico o bioquímico, profesionales que son escasos en la localidad.

Además, mencionó que el municipio está trabajando en una nueva tarifaria que busca incentivar la mejora de servicios clave, como farmacias, institutos de estudio, talleres mecánicos, jardines maternales y geriátricos, entre otros. “Hemos dejado plasmados módulos muy bajos, casi simbólicos, para que el costo de habilitación y renovación no sea una barrera para estos rubros que necesitamos en El Chaltén”, comentó.

Finalmente, al ser consultada sobre la situación del concejal Moreno Hueyo, Romanelli confirmó que el edil del bloque Encuentro Vecinal solicitó separarse para constituirse en un monobloque, tras recibir una suspensión preventiva por una denuncia de violencia laboral con perspectiva de género. La resolución final estará a cargo del juzgado de El Calafate.