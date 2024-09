Día del Jubilado: la importancia de mantenerse activo

Cada 20 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Jubilado, una jornada dedicada a reconocer y homenajear a aquellos trabajadores que han dejado la vida laboral activa. La conmemoración de esta fecha tiene un origen histórico que se remonta a principios del siglo XX y continúa siendo relevante en la actualidad.

En el marco del Día del Jubilado, Rosi Pérez, secretaria del Centro de Jubilados “El Amanecer” explicó a El Mediador, programa que se emite en Tiempo FM 97.5 sobre los logros alcanzados en los últimos años por el centro y la importancia de las actividades para los adultos mayores. "Es un centro conocido por lo que hacemos", afirmó Pérez, destacando la participación activa de un grupo que compite a nivel nacional. "En estos once años fue destacada la participación del grupo que compite en rangos nacionales. Este grupo ha crecido mucho."

Una de las actividades más importantes que coordina es el curso de tejo, donde los adultos mayores se preparan físicamente para los eventos que se llevarán a cabo en el mes de octubre. "Estoy coordinando el curso de tejo de la participación física, cuando se vienen eventos importantes como van a ocurrir en el mes de octubre", explicó Pérez.

El centro también organiza, desde hace cinco años, las Olimpiadas de la Mejor Edad, un proyecto conjunto que incluye la Copa Challenger. "Esto significa conseguir la mayor cantidad de medallas de oro y hacerse acreedor de la Copa", detalló. Durante todo el mes de octubre, se desarrollan once disciplinas que combinan juegos de mesa y actividades físicas, consolidando un espacio de contención para los adultos mayores. "Somos un grupo de contención a muchos adultos, estamos firmes", agregó la secretaria.

Además, Pérez adelantó que están trabajando en la preparación para el encuentro nacional de tejo, donde representarán a la provincia en noviembre. "Estamos trabajando para el encuentro nacional de Tejo. Estaríamos viajando el 4 de noviembre. Es un encuentro nacional con 11 provincias confirmadas", comentó emocionada.

Finalmente, Rosi compartió una reflexión personal sobre su experiencia como jubilada tras 25 años de servicio. "Cuando lo hice, pensaba que me iba a deprimir por el trabajo, pero me resetee. Me jubile y listo", expresó, mostrando su entusiasmo por seguir activa en las actividades del centro.