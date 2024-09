Claudio Silva contra el tarifazo: "Hay tarifas impagables"

Este jueves se llevó adelante en Río Gallegos un apagón contra el incremento de las tarifas de gas y luz. Con comercios que tuvieron que pagar cifras altísimas de un mes para el otro -incluso con periodos solapados-, desde la comunidad buscan hacer llegar el reclamo a las autoridades, a fin que se retrotraigan los incrementos y se reduzca el impacto en los bolsillos.

En medio de la creciente preocupación por el aumento de las tarifas, Claudio Silva, secretario del Sindicato de Comercio, manifestó la necesidad de que los comerciantes puedan contar con una intervención y abrir un diálogo con las autoridades nacionales para buscar soluciones. "El comerciante quiere intervención y ver la posibilidad de dialogar con Nación, para llegar a un entendimiento. Hay tarifas impagables", dijo Silva a El Mediador, programa que se emite en Tiempo FM 97.5.

Silva señaló que, aunque los comerciantes entienden que las medidas no significarán una reducción en las tarifas, el desconcierto sigue presente. "El comercio entendió que no es una medida en que la tarifa baje. El desconcierto está, pero a veces el comerciante no lo manifiesta, porque tienen miedo de que después haya algún tipo de acción que lo pueda perjudicar", explicó el secretario. A su vez, indicó que la sorpresa fue general cuando las boletas de gas comenzaron a llegar, lo que evidenció una desproporción en los montos. "La medida nos toma por sorpresa, porque te llegan las dos juntas en el mismo periodo. Hay una desproporción en la tarifa", afirmó.

Además, el secretario subrayó que la empresa encargada de las tarifas también debe asumir su responsabilidad. "La empresa tiene responsabilidad en esto, porque decide qué cobrar. Pero después, ¿cómo defendemos nosotros al usuario?", se preguntó Silva. Recordó, además, que en Santa Cruz hubo decisiones judiciales que bloquearon aumentos de tarifas, tanto en la zona norte como en Río Gallegos. "Acá en Santa Cruz en zona norte dijo que la tarifa no se podía aplicar. Otro juez en Río Gallegos dijo que acá tampoco. Mi pregunta es, ¿por qué no volví a escuchar a los jueces que dijeron que la tarifa no se aumente? Debe seguir firme", comentó.

Finalmente, Silva destacó la importancia de realizar gestiones políticas para abordar este problema. "Hay que hacer gestiones políticas", sostuvo, criticando la falta de transparencia en la medición de las tarifas de gas. "La boleta del gas no sé cómo la miden, no sabemos cómo es la escala", lamentó, subrayando la paradoja de que Santa Cruz, siendo una provincia productora de gas, no obtiene beneficios por ser parte de esta cadena. "El gas se produce en Santa Cruz y no vamos a tener beneficio por ser productores", concluyó Silva.