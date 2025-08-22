Un santacruceño representó a Argentina en la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil en Japón

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de DiscapacidadACTUALIDAD22 de agosto de 2025
Lo hizo a través de un mensaje titulado “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?” y lo acusó de encubrir coimas.
En Tokio, Fausto Santamarina fue parte de la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil, donde jóvenes de todo el mundo presentaron propuestas y compartieron experiencias. La instancia, que ya finalizó, permitió visibilizar la voz de la Patagonia en un espacio global de diálogo político.LA PROVINCIA 22 de agosto de 2025
“Fue un trabajo de varios meses y me siento agradecido de haber integrado la delegación argentina en la Cumbre Internacional de Democracia Joven en Tokio”, expresó Fausto Santamaría en diálogo con Radio Provincia. El joven santacruceño viajó junto a la chubutense Francesca Piccolo, representando a la Patagonia y al país.
El joven estudiante de abogacía dio cuenta que, durante la Cumbre, trabajaron durante varios días en mesas de trabajo sobre diferentes tópicos, entre ellos la participación política juvenil, la educación cívica, educación política, salud, seguridad; abordados desde la perspectiva de la juventud en cada lugar.
“Fuimos investigando a través de las diferentes campañas y trasladamos la puesta en común acá en Tokio, sobre las problemáticas de la juventud a nivel mundial, buscando soluciones a los problemas más recurrentes”, indicó Fausto, quien se mostró entusiasmado por los contactos con jóvenes y funcionarios de otros países, como también resaltó que pudo dialogar con Felipe Goyer, jefe de la Oficina de la Juventud en las Naciones Unidas.
Respecto a su experiencia en Japón, Fausto destacó que le llamó la atención “ver cómo se interconecta la modernidad y los avances tecnológicos con la tradición. No pierden la tradición acá. Vos podés estar en el centro de Tokio donde están todas las luces que te vas a imaginar y todas las cosas más modernas que puedas ver. Y a diez minutos caminando te vas a un templo que tiene más de mil años y se conserva como seis mil años”, ejemplificó
De regreso a Buenos Aires, Santamaría retomará sus estudios en la UBA con la idea de multiplicar lo aprendido. “Queremos llevar a Santa Cruz proyectos como modelos de debate y sesiones diplomáticas para que más jóvenes puedan entrar en este mundo y hacer escuchar sus voces. Ojalá podamos cumplirlo y de una manera más educativa y más pedagógica adentrar a los jóvenes en este mundo y que se empiecen a escuchar las voces de los jóvenes”.
Antes de despedirse, Fausto agradeció el apoyo recibido. “No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y a Youth Diplomats, que nos dieron la posibilidad de participar en esta cumbre”.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada 15 procedimientos.
Afectará a mas de 8 mil pasajeros.
Lo confirmó el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
En un acto realizado esta tarde en El Calafate, los integrantes de la lista del frente electoral Fuerza Santacruceña coincidieron en la importancia de estas elecciones para frenar las políticas de ajuste del gobierno nacional y provincial.
La congresal nacional del PJ valoró el trabajo social del candidato de Fuerza Santacruceña y planteó la importancia de aumentar la participación de mujeres en las listas electorales. También se refirió al diálogo como herramienta clave para mejorar la educación en Santa Cruz.
El hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando un vecino de 23 años que había evadido un control vehicular fue demorado violentamente en la puerta de su casa. Las imágenes se viralizaron y la Jefatura de Policía anunció sanciones y una investigación interna.
El Vicegobernador de Santa Cruz solicitó dicho “extra” al Ministerio de Economía. También casi 60 millones más para cubrir pasajes y viáticos. Los ítems están contemplados dentro de la planilla de Modificaciones Presupuestarias del Ministerio.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña instó a dejar las divisiones internas y a trabajar por los sectores más vulnerables de la provincia.
Incluirá a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y Servicios Ferroportuarios
El "Millonario" visita Asunción con la meta de regresar al Monumental con un resultado favorable para definir en casa.
El mandatario chileno informó la noticia a través de sus redes sociales.
El bioquímico fue designado tras la salida de Gabriela Mantecón y tendrá la misión de reforzar los controles de calidad y seguridad en los medicamentos.