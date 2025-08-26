Banco Santa Cruz y la Unidad Minera del Grupo Petersen, sponsors Platinum de Argentina Mining Sur 2025

Los clientes del banco que cuentan con su Tarjeta Minería pueden comprar las entradas con 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

LA PROVINCIA 26 de agosto de 2025
Argentina Mining Sur 2025 BSC

Banco Santa Cruz y la Unidad Minera del Grupo Petersen confirmaron su participación como sponsors de Argentina Mining Sur, que se desarrollará del 27 al 29 de agosto en El Calafate, consolidándose como uno de los principales encuentros internacionales de negocios y oportunidades en exploración, geología y minería.

El evento reunirá a los actores más relevantes de la industria, con tres días de exhibiciones de productos, servicios y proyectos, espacios de networking y más de 40 conferencias con expertos del sector.

Además tendrá un espacio exclusivo de encuentro con clientes y visitantes, como así también presencia diferencial en Rondas de Negocios.

Como beneficio exclusivo, los clientes de Banco Santa Cruz podrán acceder con sus Tarjetas Minería a un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en la compra de entradas.

Participación de Banco Santa Cruz en paneles

Durante la convención, la entidad será parte de tres instancias clave:

Día 1 – 27 de agosto

Lanzamiento del curso “Programa de Desarrollo de Habilidades Locales”

Horario: 13:30 a 14:00 hs.

Participantes: Marcelo Loncon (Gerente General Banco Santa Cruz), Roberto Cacciola (Presidente CAEM), Verónica Nohara (Presidente CAMICRUZ), Alberto Rositano (Gerente Corporativo Banca Minera Grupo Petersen) y Laura Ropolo (Asesora Unidad Minera Grupo Petersen).

Día 2 – 28 de agosto

“Presencia en el Ecosistema Minero”. Misión, estrategia y oferta comercial para impulsar la cadena de calor minera en la región.

Horario: 15:50 a 16:10 hs.

Día 3 – 29 de agosto

Panel “Desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas de la cadena de valor minera en Santa Cruz”

Horario: 13:55 a 15:40

Con estas interacciones, Banco Santa Cruz y Unidad Minera del Grupo Petersen reafirman su compromiso con el desarrollo de la cadena de valor minera y con la generación de espacios de diálogo e intercambio que impulsen el crecimiento sustentable de la región.

Último Momento
webvero (84)

26 y 27 de agosto: ADIUNPA se suma al paro nacional por salarios dignos

El Mediador
LA PROVINCIA 26 de agosto de 2025

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA), adherida a CONADU Histórica, confirmó que parará este martes y miércoles en rechazo a los aumentos por decreto y en reclamo de una urgente recomposición salarial. Denuncian vaciamiento de las universidades públicas.

Te puede interesar
webvero (84)

26 y 27 de agosto: ADIUNPA se suma al paro nacional por salarios dignos

El Mediador
LA PROVINCIA 26 de agosto de 2025

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA), adherida a CONADU Histórica, confirmó que parará este martes y miércoles en rechazo a los aumentos por decreto y en reclamo de una urgente recomposición salarial. Denuncian vaciamiento de las universidades públicas.

multimedia.normal.a3f59e5422a7f239.bm9ybWFsLndlYnA=

Investigan en El Chaltén a un joven por presunto caso de grooming

El Mediador
LA PROVINCIA 25 de agosto de 2025

Un joven de 20 años fue denunciado por acosar a una niña de 12 años a través de redes sociales en El Chaltén. La situación derivó en un operativo improvisado por adolescentes que lograron filmarlo antes de que interviniera la policía. El Juzgado de El Calafate investiga el hecho como un posible caso de grooming.

Lo más visto
webvero (82)

Encuentran a un abuelo que era buscado intensamente

LA CIUDAD25 de agosto de 2025

Desde la tarde del domingo, el personal de la Comisaría Segunda y de todas las dependencias se encontraban abocados a la búsqueda de un hombre de 78 años. Fue así que, durante un patrullaje, el personal del Comando de Patrullas lo vio en un descampado cerca del barrio Docente. El abuelo fue llevado al nosocomio local donde está siendo asistido.

Boletín de noticias