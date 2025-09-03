Río Gallegos: miércoles ventoso con alerta amarilla

La ciudad tendrá una jornada fría y con nubosidad en aumento. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

03 de septiembre de 2025
webvero (93)

Este miércoles 3 de septiembre, Río Gallegos amaneció con temperaturas cercanas a los 0 °C y cielo despejado, aunque con el correr de las horas se espera que predominen las nubes. La máxima prevista rondará los 5 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes, vigente desde la tarde y hasta la madrugada del jueves. Se prevén ráfagas del sudoeste entre 30 y 55 km/h, con picos que podrían superar los 80 km/h.

Último Momento
Imagen de WhatsApp 2025-09-02 a las 17.18.12_a3c551dd

Este miércoles se lanzará la Tarjeta IA Integración Austral

El Mediador
LA CIUDAD02 de septiembre de 2025

La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Patagonia a las 11 horas. En la ciudad ya se encuentra una comitiva de autoridades y empresarios de Chile que participarán del acto que será encabezado por el intendente Pablo Grasso y el Alcalde Claudio Radonich.

Lo más visto
Boletín de noticias