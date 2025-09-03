Río Gallegos: miércoles ventoso con alerta amarilla

Río Gallegos: miércoles ventoso con alerta amarilla03 de septiembre de 2025
Este miércoles 3 de septiembre, Río Gallegos amaneció con temperaturas cercanas a los 0 °C y cielo despejado, aunque con el correr de las horas se espera que predominen las nubes. La máxima prevista rondará los 5 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes, vigente desde la tarde y hasta la madrugada del jueves. Se prevén ráfagas del sudoeste entre 30 y 55 km/h, con picos que podrían superar los 80 km/h.
