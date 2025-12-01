Jubilados de YCRT reclaman por un mes de atraso en el complemento y piden intervención legislativa

Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Luis González, jubilado y referente de YCRT, se refirió al pago del complemento jubilatorio y advirtió que la demora es de “prácticamente un mes”.

En este contexto, dijo que jubilados, pensionados y retirados “se presentan a las sesiones de Diputados para visibilizar y, de algún modo, solicitar la intervención de la Cámara ante las autoridades de la empresa”.

“De hecho, está previsto para este miércoles 3 una reunión. Ha sido convocado el interventor a la Cámara, donde va a dar un informe y suponemos que dentro de ese informe va a estar esta problemática que tiene el sector”, agregó.

González recordó que cuando llegó el interventor designado en 2023, la demora en el pago respecto del personal activo tenía una semana de diferencia. 

“Luego eso se fue profundizando. Después se pagó una demora de 15 días, después se pagó un porcentaje, se pagó la mitad. Se trató de normalizar, pero actualmente tenemos una demora de un mes”, advirtió.

Además, remarcó que “es muy importante el complemento jubilatorio para el sector” porque la mayoría del personal que se retiró antes de 2015 percibe un haber jubilatorio que ronda la mínima, es decir, $400 mil pesos. “El complemento viene a ser una ayuda importante y es lo que se está demorando”, expresó.

Por otra parte, informó que en Punta Loyola los trabajadores de YCRT se encuentran realizando las actividades “normales, habituales y permanentes”, a la espera del segundo buque para la carga de carbón.

Según indicó, a pesar de la medida de fuerza anunciada por ATE en rechazo al despido de un trabajador, se puede ver movimiento en la localidad.

“El tren está trayendo lo que hay disponible para completar la carga del segundo buque, cuya fecha de ingreso está prevista en estos días”, informó.

