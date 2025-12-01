Jubilados de YCRT reclaman por un mes de atraso en el complemento y piden intervención legislativa

El Gobierno provincial oficializó el cronograma de haberes de noviembre
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Luis González, jubilado y referente de YCRT, se refirió al pago del complemento jubilatorio y advirtió que la demora es de “prácticamente un mes”.
En este contexto, dijo que jubilados, pensionados y retirados “se presentan a las sesiones de Diputados para visibilizar y, de algún modo, solicitar la intervención de la Cámara ante las autoridades de la empresa”.
“De hecho, está previsto para este miércoles 3 una reunión. Ha sido convocado el interventor a la Cámara, donde va a dar un informe y suponemos que dentro de ese informe va a estar esta problemática que tiene el sector”, agregó.
González recordó que cuando llegó el interventor designado en 2023, la demora en el pago respecto del personal activo tenía una semana de diferencia.
“Luego eso se fue profundizando. Después se pagó una demora de 15 días, después se pagó un porcentaje, se pagó la mitad. Se trató de normalizar, pero actualmente tenemos una demora de un mes”, advirtió.
Además, remarcó que “es muy importante el complemento jubilatorio para el sector” porque la mayoría del personal que se retiró antes de 2015 percibe un haber jubilatorio que ronda la mínima, es decir, $400 mil pesos. “El complemento viene a ser una ayuda importante y es lo que se está demorando”, expresó.
Por otra parte, informó que en Punta Loyola los trabajadores de YCRT se encuentran realizando las actividades “normales, habituales y permanentes”, a la espera del segundo buque para la carga de carbón.
Según indicó, a pesar de la medida de fuerza anunciada por ATE en rechazo al despido de un trabajador, se puede ver movimiento en la localidad.
“El tren está trayendo lo que hay disponible para completar la carga del segundo buque, cuya fecha de ingreso está prevista en estos días”, informó.
La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
Durante la apertura de la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, el titular del CAP resaltó el avance del desarrollo vitivinícola en Santa Cruz y remarcó el llamado del gobernador Claudio Vidal a ampliar la matriz productiva ante una administración pública “colapsada”, instando a generar nuevas oportunidades para los santacruceños.
Tras la cesión de áreas petroleras, el referente del Sindicato Petrolero de Caleta Olivia (SIPGER) dijo que el pedido del sindicato es “mantener la dotación de gente que hay”, que haya “mayor actividad” y se genere “más estabilidad y crecimiento” en la Cuenca.
La senadora electa de La Libertad Avanza por Río Negro no podrá asumir este viernes. Su caso vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras un acuerdo entre los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de cuestionamientos por una causa de drogas en EE.UU. y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. avanzan con un acuerdo destinado a fortalecer el desarrollo minero en la región. La alianza incorpora nuevas líneas de financiamiento, leasing y capital de trabajo con condiciones preferenciales para empresas del sector, ampliando la oferta de herramientas diseñadas para impulsar la inversión y el crecimiento de la cadena de valor minera.
El intendente de El Calfate, Javier Belloni, confirmó las seis noches de espectáculos nacionales e internacionales que darán marco a uno de los festivales más importantes de La Patagonia. Habrá música, deportes, doma, carnaval y una agenda cargada de actividades durante febrero.
El diputado provincial presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo para que transfiera fondos de asistencia a las municipalidades con el objetivo de asegurar el pago del aguinaldo. “No es poner palos en la rueda, es solamente acompañar las gestiones que están haciendo casi todos los intendentes para tener un auxilio en algún porcentaje”, expresó.
Claudia Picuntureo dialogó con El Mediador y convocó a toda la comunidad a participar del tradicional evento. Además, destacó la importancia de la 45ª Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, que también forma parte de las actividades de diciembre.