Adriana Astolfo: “Si esto no se resuelve con paritarias, peligra el inicio de clases”

El Gobierno provincial oficializó el cronograma de haberes de noviembre
La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias "deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero".
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Adriana Astolfo, Secretaria Adjunta de ADOSAC (Asociación Docente de Santa Cruz) cuestionó al gobierno provincial por la falta de respuestas a los reclamos del gremio.
“En lugar de cerrar el conflicto, de adoptar una postura de diálogo, la presidenta del Consejo Provincial de Educación lo que hizo fue apostar a más conflicto dejando de ir a las reuniones y teniendo esta actitud de ataque al gremio, desviando incluso el análisis que nosotros hacemos sobre la inclusión y sobre el petitorio de ADOSAC, que es el pedido del salario y de las condiciones laborales”, expresó.
Y advirtió: “Lo vemos complicado, el conflicto no cierra, tenemos asambleas y congresos esta semana y ahí vamos a resolver, pero si esto no se resuelve antes con paritarias seguramente peligra el inicio de clases”.
En esa línea, sostuvo que las negociaciones salariales “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.
Astolfo aseguró que el gobierno es el responsable de no cerrar el conflicto. “Le echan leña al fuego, realmente fue tomado con mucha bronca y con mucha pena la vuelta mentirosa que le buscó la presidenta del Consejo atacándonos desde el tema de la inclusión”, señaló.
Además, destacó que los docentes siempre tuvieron “voluntad de solucionar este conflicto”.
“En julio teníamos la revisión, no se quiso dar; hubo 3 paritarias, más de 10 reuniones de subcomisiones laborales y concurso, audiencias de conciliación obligatoria, a todas fuimos obviamente defendiendo los derechos de nuestros compañeros pero nos sentamos en todas las ocasiones. El Consejo no ha tenido una actitud de apertura al diálogo en ninguna de estas reuniones y no solo eso sino que en la última amenaza con descuentos incumpliendo la audiencia de conciliación obligatoria”, remarcó.
Para finalizar, la dirigente de ADOSAC dijo que no van a permitir que se “ningunee” al sector docente.
“El ámbito para debatir no son los medios de comunicación, no son las redes sociales, no son los mensajes por Instagram, es sentarse en la mesa de negociación que nos ha sido convocada por el Ministerio del Trabajo”, afirmó.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
Durante la apertura de la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, el titular del CAP resaltó el avance del desarrollo vitivinícola en Santa Cruz y remarcó el llamado del gobernador Claudio Vidal a ampliar la matriz productiva ante una administración pública “colapsada”, instando a generar nuevas oportunidades para los santacruceños.
Tras la cesión de áreas petroleras, el referente del Sindicato Petrolero de Caleta Olivia (SIPGER) dijo que el pedido del sindicato es “mantener la dotación de gente que hay”, que haya “mayor actividad” y se genere “más estabilidad y crecimiento” en la Cuenca.
La senadora electa de La Libertad Avanza por Río Negro no podrá asumir este viernes. Su caso vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras un acuerdo entre los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de cuestionamientos por una causa de drogas en EE.UU. y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. avanzan con un acuerdo destinado a fortalecer el desarrollo minero en la región. La alianza incorpora nuevas líneas de financiamiento, leasing y capital de trabajo con condiciones preferenciales para empresas del sector, ampliando la oferta de herramientas diseñadas para impulsar la inversión y el crecimiento de la cadena de valor minera.
El intendente de El Calfate, Javier Belloni, confirmó las seis noches de espectáculos nacionales e internacionales que darán marco a uno de los festivales más importantes de La Patagonia. Habrá música, deportes, doma, carnaval y una agenda cargada de actividades durante febrero.
El diputado provincial presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo para que transfiera fondos de asistencia a las municipalidades con el objetivo de asegurar el pago del aguinaldo. “No es poner palos en la rueda, es solamente acompañar las gestiones que están haciendo casi todos los intendentes para tener un auxilio en algún porcentaje”, expresó.
Claudia Picuntureo dialogó con El Mediador y convocó a toda la comunidad a participar del tradicional evento. Además, destacó la importancia de la 45ª Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, que también forma parte de las actividades de diciembre.