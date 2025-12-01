Adriana Astolfo: “Si esto no se resuelve con paritarias, peligra el inicio de clases”

La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Adriana Astolfo, Secretaria Adjunta de ADOSAC (Asociación Docente de Santa Cruz) cuestionó al gobierno provincial por la falta de respuestas a los reclamos del gremio.

“En lugar de cerrar el conflicto, de adoptar una postura de diálogo, la presidenta del Consejo Provincial de Educación lo que hizo fue apostar a más conflicto dejando de ir a las reuniones y teniendo esta actitud de ataque al gremio, desviando incluso el análisis que nosotros hacemos sobre la inclusión y sobre el petitorio de ADOSAC, que es el pedido del salario y de las condiciones laborales”, expresó. 

Y advirtió: “Lo vemos complicado, el conflicto no cierra, tenemos asambleas y congresos esta semana y ahí vamos a resolver, pero si esto no se resuelve antes con paritarias seguramente peligra el inicio de clases”.

En esa línea, sostuvo que las negociaciones salariales “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”. 

Astolfo aseguró que el gobierno es el responsable de no cerrar el conflicto. “Le echan leña al fuego, realmente fue tomado con mucha bronca y con mucha pena la vuelta mentirosa que le buscó la presidenta del Consejo atacándonos desde el tema de la inclusión”, señaló.

Además, destacó que los docentes siempre tuvieron “voluntad de solucionar este conflicto”. 

“En julio teníamos la revisión, no se quiso dar; hubo 3 paritarias, más de 10 reuniones de subcomisiones laborales y concurso, audiencias de conciliación obligatoria, a todas fuimos obviamente defendiendo los derechos de nuestros compañeros pero nos sentamos en todas las ocasiones. El Consejo no ha tenido una actitud de apertura al diálogo en ninguna de estas reuniones y no solo eso sino que en la última amenaza con descuentos incumpliendo la audiencia de conciliación obligatoria”, remarcó.

Para finalizar, la dirigente de ADOSAC dijo que no van a permitir que se “ningunee” al sector docente.

“El ámbito para debatir no son los medios de comunicación, no son las redes sociales, no son los mensajes por Instagram, es sentarse en la mesa de negociación que nos ha sido convocada por el Ministerio del Trabajo”, afirmó.

