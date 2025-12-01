ADOSAC analiza medidas y advierte que el Gobierno pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026

El Gobierno provincial oficializó el cronograma de haberes de noviembre
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
ADOSAC transita una semana clave en medio de un escenario de creciente tensión con el Gobierno Provincial. Este martes 2 de diciembre, el gremio docente llevará adelante un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para analizar la crítica situación que atraviesa el sector y definir los pasos a seguir.
La convocatoria se da tras la falta de avances en la discusión salarial, el retroceso del Ejecutivo en el tratamiento de los puestos de trabajo y la confirmación de descuentos sobre los haberes docentes por los días de paro realizados en octubre. La medida, informada durante la última audiencia en el marco de la conciliación obligatoria, profundizó el malestar en las filiales de toda la provincia.
El encuentro se desarrollará en función de los mandatos surgidos de las asambleas de cada filial, en un contexto donde el gremio advierte que el Gobierno “profundiza la incertidumbre laboral y salarial”.
“Voluntad de diálogo vs. falta de respuestas”
A través de un documento difundido previo al Congreso, ADOSAC remarcó que el sindicato participó de todas las instancias de negociación convocadas. Allí reiteró sus reclamos: una recomposición salarial real, la garantía de la cláusula gatillo para 2026 y la defensa de todos los puestos de trabajo del sector.
Sin embargo, el gremio señaló que “no hubo respuestas concretas ni en lo salarial, ni en los urgentes reclamos laborales y pedagógicos planteados”. La conducción docente planteó además que los descuentos informados constituyen “un ataque directo al bolsillo del trabajador”, lo que podría marcar un punto de quiebre en el conflicto.
Posible retorno a las medidas de fuerza
Ante este panorama, ADOSAC advirtió que el Congreso Extraordinario podría resolver el retorno inmediato a las medidas de fuerza si el Gobierno mantiene la política de descuentos indiscriminados. Las bases consideran que esta decisión afecta de manera directa a los docentes y deteriora aún más el diálogo.
En paralelo, ya hay una fecha clave en el horizonte: el lunes 9 de diciembre está prevista una nueva audiencia de conciliación obligatoria entre el gremio y el Consejo Provincial de Educación (CPE). ADOSAC sostiene que esa instancia será determinante para evitar una escalada del conflicto.
Advertencia por el ciclo lectivo 2026
El gremio docente fue contundente: si no hay soluciones concretas en el corto plazo, el Gobierno Provincial “pone en serio riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026”. En su comunicado final, ADOSAC exigió respuestas “sin dilaciones, sin castigos y con medidas que den previsibilidad” a los trabajadores de la educación.
Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el Congreso de este martes, donde se definirá si la docencia santacruceña continúa a la espera de una respuesta o si retoma las medidas de fuerza en defensa de sus condiciones laborales y salariales.
