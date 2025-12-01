Hugo Garay abrió la 50ª Expo Rural de El Calafate: anunció "diversificación productiva" y apoyo estatal

Durante la apertura de la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, el titular del CAP resaltó el avance del desarrollo vitivinícola en Santa Cruz y remarcó el llamado del gobernador Claudio Vidal a ampliar la matriz productiva ante una administración pública “colapsada”, instando a generar nuevas oportunidades para los santacruceños.

La 50ª Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino quedó formalmente inaugurada este fin de semana en El Calafate, en un evento marcado por anuncios estratégicos y un balance positivo del presente productivo de Santa Cruz. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, encabezó el acto de apertura y remarcó el rol del gobierno provincial en la construcción de “nuevas herramientas económicas” para fortalecer y diversificar la matriz productiva.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la expansión del desarrollo vitivinícola en la provincia. Garay detalló que el proyecto iniciado en Lago Posadas cuenta con una hectárea y 6.000 plantas sembradas, y que ya comenzó una segunda etapa en Caleta Olivia. “Este tipo de iniciativas será clave para generar trabajo y acompañar la visión del gobernador, quien planteó que debemos ampliar oportunidades más allá de la administración pública”, señaló.

El titular del CAP también respondió a reclamos históricos del sector rural, especialmente relacionados con la vialidad y el funcionamiento del organismo. En ese sentido, subrayó el acompañamiento del Ejecutivo provincial: “Tenemos un gobierno presente. El año pasado, ante la emergencia, asistió de forma inmediata a todos los productores, y eso se refleja en hechos concretos, no solo en discursos”.

Garay presentó además avances del Plan Milagros, destacando la siembra de casi 400 hectáreas en El Calafate y otras 100 distribuidas entre Gobernador Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos. “Este es el camino para seguir creciendo”, sostuvo.

Finalmente, dedicó un reconocimiento especial a la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores, valorando su rol formativo y su aporte directo al CAP. “Dentro del directorio hoy tenemos dos egresados de esa institución y muchos otros alumnos se han incorporado al organismo”, afirmó. Invitó a los asistentes a recorrer el stand de la escuela en la feria y conocer su potencial para el desarrollo ganadero provincial.

La exposición continuará durante los próximos días con actividades, muestras y propuestas vinculadas al sector rural de Santa Cruz.

Quirino Pereira: “Los niños vacunados bajaron del 85% al 46%”

El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.

ADOSAC analiza medidas y advierte que el Gobierno pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026

El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.

Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A

Minería: Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. sellan una alianza estratégica

LA PROVINCIA 27 de noviembre de 2025

Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. avanzan con un acuerdo destinado a fortalecer el desarrollo minero en la región. La alianza incorpora nuevas líneas de financiamiento, leasing y capital de trabajo con condiciones preferenciales para empresas del sector, ampliando la oferta de herramientas diseñadas para impulsar la inversión y el crecimiento de la cadena de valor minera.

