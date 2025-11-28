Senado: Victoria Villarruel le tomó juramento a los nuevos legisladores

Los senadores electos para el período 2025-2031 juran este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre.

La ceremonia es encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el recinto de la Cámara alta.

En uno de los palcos se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes aplaudieron de pie a Patricia Bullrich, quien deja el Ministerio de Seguridad para desembarcar en el Senado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ninguno de los funcionarios nacionales tenía invitación oficial ni le avisaron a Villarruel que iban a asistir.

Está previsto que juren 23 de los 24 senadores electos en octubre pasado, siendo la neuquina Lorena Villaverde la única que no lo hará, en medio de una discusión sobre su asunción.