El Gobierno provincial oficializó el cronograma de haberes de noviembre

Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.

LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025El Mediador El Mediador
442586ae72cf9dc66369122baeb7e483_XL

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura dio a conocer las fechas de pago de haberes correspondiente al mes de noviembre para los agentes de la Administración Pública Provincial.

En cumplimiento de los plazos establecidos por ley, los sueldos del personal de los distintos sectores del Estado estarán acreditados el miércoles 3 de diciembre, mientras que los haberes correspondientes a las autoridades superiores se depositarán el martes 9 de diciembre.

Último Momento
webvero (56)

Quirino Pereira: “Los niños vacunados bajaron del 85% al 46%”

El Mediador
LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025

El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.

webvero (55)

ADOSAC analiza medidas y advierte que el Gobierno pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026

El Mediador
LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025

El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.

Te puede interesar
webvero (56)

Quirino Pereira: “Los niños vacunados bajaron del 85% al 46%”

El Mediador
LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025

El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.

webvero (55)

ADOSAC analiza medidas y advierte que el Gobierno pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026

El Mediador
LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025

El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.

webvero (51)

Hugo Garay abrió la 50ª Expo Rural de El Calafate: anunció "diversificación productiva" y apoyo estatal

El Mediador
LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025

Durante la apertura de la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, el titular del CAP resaltó el avance del desarrollo vitivinícola en Santa Cruz y remarcó el llamado del gobernador Claudio Vidal a ampliar la matriz productiva ante una administración pública “colapsada”, instando a generar nuevas oportunidades para los santacruceños.

Lo más visto
Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A

Minería: Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. sellan una alianza estratégica

LA PROVINCIA 27 de noviembre de 2025

Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. avanzan con un acuerdo destinado a fortalecer el desarrollo minero en la región. La alianza incorpora nuevas líneas de financiamiento, leasing y capital de trabajo con condiciones preferenciales para empresas del sector, ampliando la oferta de herramientas diseñadas para impulsar la inversión y el crecimiento de la cadena de valor minera.

Boletín de noticias