Quirino Pereira: “Los niños vacunados bajaron del 85% al 46%”

El Gobierno provincial oficializó el cronograma de haberes de noviembre
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.LA PROVINCIA 01 de diciembre de 2025El Mediador
El Secretario de Salud Pública de Río Gallegos, Dr. Quinino Pereira, advirtió en diálogo con El Mediador, de TiempoFM, que la cobertura del calendario de vacunación cayó drásticamente en los últimos años: de un 85% entre 2015 y 2019, pasó a niveles del 46% al 50% en 2024, especialmente en niños de 5 y 6 años. Según explicó, la situación podría ser aún peor este año.
Pereira atribuyó este descenso a la falta de conocimiento sobre enfermedades graves como el sarampión o la polio entre padres jóvenes que nunca convivieron con esos diagnósticos, sumado al impacto de la desinformación y teorías conspirativas difundidas en redes sociales. Esta caída ya tiene consecuencias: se registraron casos de tos convulsa, una enfermedad prevenible que resurge cuando baja la vacunación.
El funcionario también cuestionó la “desaparición del Estado” en las políticas de control y distribución de vacunas. Señaló recortes del Gobierno Nacional en programas de salud pública y alertó que se evalúa retirar del calendario dosis como la de la fiebre amarilla o incluso la del virus sincicial respiratorio, lo que profundizaría el problema.
Por último, Pereira recordó que la eficacia de las vacunas está científicamente comprobada y llamó a las familias a completar esquemas en los distintos centros de salud municipales. Indicó que hay disponibilidad de dosis y solicitó concurrir con DNI y libreta de vacunación.
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
Durante la apertura de la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural Lago Argentino, el titular del CAP resaltó el avance del desarrollo vitivinícola en Santa Cruz y remarcó el llamado del gobernador Claudio Vidal a ampliar la matriz productiva ante una administración pública “colapsada”, instando a generar nuevas oportunidades para los santacruceños.
Tras la cesión de áreas petroleras, el referente del Sindicato Petrolero de Caleta Olivia (SIPGER) dijo que el pedido del sindicato es “mantener la dotación de gente que hay”, que haya “mayor actividad” y se genere “más estabilidad y crecimiento” en la Cuenca.
La senadora electa de La Libertad Avanza por Río Negro no podrá asumir este viernes. Su caso vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras un acuerdo entre los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de cuestionamientos por una causa de drogas en EE.UU. y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. avanzan con un acuerdo destinado a fortalecer el desarrollo minero en la región. La alianza incorpora nuevas líneas de financiamiento, leasing y capital de trabajo con condiciones preferenciales para empresas del sector, ampliando la oferta de herramientas diseñadas para impulsar la inversión y el crecimiento de la cadena de valor minera.
El intendente de El Calfate, Javier Belloni, confirmó las seis noches de espectáculos nacionales e internacionales que darán marco a uno de los festivales más importantes de La Patagonia. Habrá música, deportes, doma, carnaval y una agenda cargada de actividades durante febrero.
El diputado provincial presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo para que transfiera fondos de asistencia a las municipalidades con el objetivo de asegurar el pago del aguinaldo. “No es poner palos en la rueda, es solamente acompañar las gestiones que están haciendo casi todos los intendentes para tener un auxilio en algún porcentaje”, expresó.
Claudia Picuntureo dialogó con El Mediador y convocó a toda la comunidad a participar del tradicional evento. Además, destacó la importancia de la 45ª Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, que también forma parte de las actividades de diciembre.