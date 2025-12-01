Quirino Pereira: “Los niños vacunados bajaron del 85% al 46%”

El Secretario de Salud Pública de Río Gallegos, Dr. Quinino Pereira, advirtió en diálogo con El Mediador, de TiempoFM, que la cobertura del calendario de vacunación cayó drásticamente en los últimos años: de un 85% entre 2015 y 2019, pasó a niveles del 46% al 50% en 2024, especialmente en niños de 5 y 6 años. Según explicó, la situación podría ser aún peor este año.

Pereira atribuyó este descenso a la falta de conocimiento sobre enfermedades graves como el sarampión o la polio entre padres jóvenes que nunca convivieron con esos diagnósticos, sumado al impacto de la desinformación y teorías conspirativas difundidas en redes sociales. Esta caída ya tiene consecuencias: se registraron casos de tos convulsa, una enfermedad prevenible que resurge cuando baja la vacunación.

El funcionario también cuestionó la “desaparición del Estado” en las políticas de control y distribución de vacunas. Señaló recortes del Gobierno Nacional en programas de salud pública y alertó que se evalúa retirar del calendario dosis como la de la fiebre amarilla o incluso la del virus sincicial respiratorio, lo que profundizaría el problema.

Por último, Pereira recordó que la eficacia de las vacunas está científicamente comprobada y llamó a las familias a completar esquemas en los distintos centros de salud municipales. Indicó que hay disponibilidad de dosis y solicitó concurrir con DNI y libreta de vacunación.