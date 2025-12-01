La querella busca que el caso Maidana sea juzgado como homicidio con dolo eventual

En una nueva jornada del juicio en Río Gallegos, la querella solicitó cambiar la imputación contra Ivar Martens de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, al exponer los alegatos ante el Tribunal Oral de Santa Cruz. También reclamaron una reparación civil de $566 millones por la muerte de Soledad Maidana, ocurrida en el siniestro vial del 22 de febrero de 2024.

01 de diciembre de 2025
El juicio por la muerte de Soledad Maidana tiene en Río Gallegos una jornada clave, cuando el Tribunal Oral de Santa Cruz presidido por la jueza María Alejandra Vila escuchó los alegatos en el proceso que se sigue contra Ivar Martens, quien fue acusado por un siniestro vial ocurrido el 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima. 

La audiencia comenzó durante la mañana de este lunes, con la participación de la querella representada por el abogado Gabriel Giordano, quien pidió el cambio de imputación y reclamó que los hechos sean tratados como homicidio simple con dolo eventual. En tanto en la causa civil, se solicitó una reparación de 566 millones de pesos.

El caso se originó cuando, en la madrugada del 22 de febrero de 2024, una camioneta Toyota Hilux conducida por Martens impactó a gran velocidad contra un Volkswagen Bora en la intersección de Juan B. Justo y Vélez Sársfield. En ese vehículo viajaba Maidana, trabajadora del Servicio Penitenciario Provincial y madre de dos hijos, quien falleció producto del impacto mientras ocupaba el asiento trasero.

Desde el inicio de la causa, la calificación legal fue homicidio culposo, pero la familia insistió en que las circunstancias del hecho —velocidad excesiva, luces apagadas y presencia de alcohol y THC según peritajes— configuraban una conducta que debía considerarse con dolo eventual. 

