La querella busca que el caso Maidana sea juzgado como homicidio con dolo eventual

El Gobierno provincial oficializó el cronograma de haberes de noviembre
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
En una nueva jornada del juicio en Río Gallegos, la querella solicitó cambiar la imputación contra Ivar Martens de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, al exponer los alegatos ante el Tribunal Oral de Santa Cruz. También reclamaron una reparación civil de $566 millones por la muerte de Soledad Maidana, ocurrida en el siniestro vial del 22 de febrero de 2024.LA CIUDAD01 de diciembre de 2025
El juicio por la muerte de Soledad Maidana tiene en Río Gallegos una jornada clave, cuando el Tribunal Oral de Santa Cruz presidido por la jueza María Alejandra Vila escuchó los alegatos en el proceso que se sigue contra Ivar Martens, quien fue acusado por un siniestro vial ocurrido el 22 de febrero de 2024 en el barrio Fátima.
La audiencia comenzó durante la mañana de este lunes, con la participación de la querella representada por el abogado Gabriel Giordano, quien pidió el cambio de imputación y reclamó que los hechos sean tratados como homicidio simple con dolo eventual. En tanto en la causa civil, se solicitó una reparación de 566 millones de pesos.
Foto: TiempoSur
El caso se originó cuando, en la madrugada del 22 de febrero de 2024, una camioneta Toyota Hilux conducida por Martens impactó a gran velocidad contra un Volkswagen Bora en la intersección de Juan B. Justo y Vélez Sársfield. En ese vehículo viajaba Maidana, trabajadora del Servicio Penitenciario Provincial y madre de dos hijos, quien falleció producto del impacto mientras ocupaba el asiento trasero.
Desde el inicio de la causa, la calificación legal fue homicidio culposo, pero la familia insistió en que las circunstancias del hecho —velocidad excesiva, luces apagadas y presencia de alcohol y THC según peritajes— configuraban una conducta que debía considerarse con dolo eventual.
Fuente: TiempoSur
La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
Claudia Picuntureo dialogó con El Mediador y convocó a toda la comunidad a participar del tradicional evento. Además, destacó la importancia de la 45ª Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, que también forma parte de las actividades de diciembre.
Servicios Públicos Sociedad del Estado anunció que el domingo 30 de noviembre habrá una interrupción eléctrica entre las 06:00 y las 12:00 en gran parte de la ciudad. Los trabajos incluyen la colocación de reconectadores y mantenimiento preventivo en líneas de media tensión.
La abogada de Roberto Neil, condenado a 11 años de prisión por el crimen de Franco Cuevas, dijo que la resolución “es arbitraria” y “no tuvo la fundamentación esperada”. Aclaró que la condena no está firme y ya presentó un recurso ante Casación. También cuestionó la revocación del arresto domiciliario.
La Prosecretaria de la Sociedad Rural de Río Gallegos invitó a la comunidad a la Fiesta del Cordero que se desarrollará el 5 y 6 de diciembre. “Toda la carne que traemos es de frigorífico, lo que hace una trazabilidad de la sanidad para el consumidor. Es importante saber cómo se faenó esa carne”, resaltó.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 27 de noviembre Río Gallegos tendrá una jornada con temperaturas moderadas, inicio soleado y un progresivo incremento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.
El presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos aseguró que “el mercado está seco” y la situación del sector “es deseseperante”.
La senadora electa de La Libertad Avanza por Río Negro no podrá asumir este viernes. Su caso vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras un acuerdo entre los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de cuestionamientos por una causa de drogas en EE.UU. y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Banco Santa Cruz y Finning Argentina S.A. avanzan con un acuerdo destinado a fortalecer el desarrollo minero en la región. La alianza incorpora nuevas líneas de financiamiento, leasing y capital de trabajo con condiciones preferenciales para empresas del sector, ampliando la oferta de herramientas diseñadas para impulsar la inversión y el crecimiento de la cadena de valor minera.
El intendente de El Calfate, Javier Belloni, confirmó las seis noches de espectáculos nacionales e internacionales que darán marco a uno de los festivales más importantes de La Patagonia. Habrá música, deportes, doma, carnaval y una agenda cargada de actividades durante febrero.
El diputado provincial presentó un proyecto de resolución al Ejecutivo para que transfiera fondos de asistencia a las municipalidades con el objetivo de asegurar el pago del aguinaldo. “No es poner palos en la rueda, es solamente acompañar las gestiones que están haciendo casi todos los intendentes para tener un auxilio en algún porcentaje”, expresó.
