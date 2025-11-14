Las claves del nuevo acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos

Como se sabe, la Casa Blanca informó este jueves la concreción de un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina, con el objetivo de “fortalecer y equilibrar la alianza económica” entre ambos países.

“Estados Unidos y la Argentina han acordado un Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”, indica el comunicado oficial del gobierno estadounidense, señalando que el acuerdo “busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación” en “la ambición y los valores compartidos por ambos países”.

Los puntos clave del acuerdo bilateral

El Acuerdo Marco anunciado por la Casa Blanca y que Javier Milei celebró al afirmar que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro”, mostrándose expectante por la “demanda de energía y alimentos” de la Argentina, contiene, en general, los compromisos adoptados por la administración libertaria una vez que se formalice la firma del acuerdo.



Esos compromisos son:



Aranceles

Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Barreras no arancelarias

Argentina se comprometerá a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses a nuestro país, eliminando gradualmente el impuesto estadístico a los productos estadounidenses.

Normas y evaluación de conformidad

Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones técnicas estadounidenses o los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad.

Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores y las normas de emisiones estadounidenses, y aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Propiedad intelectual

Argentina se comprometerá a acciones contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y seguirá reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital.

Acceso a los mercados agrícolas

Argentina, que ya ha abierto su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se ha comprometido a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes, comprometiéndose a facilitar los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses.