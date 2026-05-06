ADOSAC reclama “paritarias ya con propuesta salarial”

La secretaria Adjunta de ADOSAC, Adriana Astolfo, y el secretario Administrativo, Miguel Del Plá, visitaron los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador reclamaron una oferta concreta por parte del gobierno provincial.

Luego de la conferencia de prensa que llevó adelante el Frente Sindical, Astolfo destacó la presencia de todos los sectores y cuestionó los descuentos masivos del Banco Santa Cruz.

“Cobró todos los préstamos, las cuotas y las deudas de un saque y dejó a los trabajadores y a los jubilados sin un peso los primeros días del mes”, expresó.

La dirigente consideró que la medida “no es legal”, pero señaló que “hay una controversia con la nueva ley de reforma laboral”. “Dicen que el banco puede intervenir directamente, pero debería respetar ese porcentaje que no se puede tocar porque el salario tiene un carácter alimentario”, remarcó.

Por otro lado, rechazó los descuentos aplicados a los docentes por días de paro y aseguró que “no había ningún motivo” para aplicarlos.

En este contexto, el gremio llamó a participar de un ruidazo el día de mañana “para expresar que esto no puede seguir así”.

“La realidad impone que el gobierno llame a paritarias y haga una propuesta porque tampoco puede llamar y dilatar esto mucho más. Entonces esa es la convocatoria, paritarias ya con propuesta salarial”, manifestó.

Los referentes de ADOSAC advirtieron que hay “una inquina especial contra los maestros” y señalaron que los descuentos fueron “disciplinatorios" y responden a una actitud “que no lleva a nada”.

“Cada vez que nos reunimos en el Consejo Provincial de Educación, la respuesta es negar y no poder avanzar en una negociación en serio. Niegan las propuestas de ADOSAC, niegan que se necesite el aumento salarial, niegan los resguardos, entonces esas cuestiones generan cortocircuitos y no nos podemos sentar a conversar. Esa actitud de confrontación y extorsión permanente no es sana para poder negociar”, expresó Astolfo.

Por su parte, Miguel Del Plá relató que el encuentro con el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, se dio luego de que los dirigentes le gritaran por la ventana en medio de una protesta.

“Salió y concedió la reunión para las 17 horas, cuando estábamos hace más de una hora en la puerta de la Casa de Gobierno, en la vereda, estaba lloviendo y no nos recibía nadie”, indicó.

De esa conversación, se desprende que podría haber novedades el día sábado.

“Nosotros presentamos un pedido de audiencia con el gobernador. En esa conversación que tuvimos, Luxen nos prometió una audiencia en los próximos días y nos manifestó que lo de los descuentos era un tema negociable, que ellos lo podían pensar, que nos van a hacer una propuesta; que el tema de las paritarias puede ser inminente, a lo mejor la semana que viene; que la discusión sobre nuestro proyecto pedagógico se podía habilitar en las reuniones de subcomisión. Terminamos una transacción que es que la reunión sería el sábado a la mañana. Esperemos que sea cierto, todavía no tenemos una convocatoria oficial”, informó.

“Apenas pase esta reunión, nosotros vamos a hacer un Congreso para ver cuál es la propuesta que el gobierno tenga. En base a eso, veremos”, agregó.

Astolfo dijo que la convocatoria debe ser “con propuestas”. “No se puede dilatar, no podemos estar un mes discutiendo el porcentaje de recomposición salarial, si clausula gatillo sí, si cláusula gatillo no. Necesitamos que la primera reunión de paritarias sea concreta”, manifestó.

A su vez, Del Plá remarcó que “la gravedad del caso es que vos dilatás en el tiempo y los que pierden son los chicos”. “Nosotros no entendemos las actitudes porque para el gobierno es fácil echarle la culpa a los maestros de lo que pasa, pero no es verdad”, aseguró.

Para finalizar, el secretario Administrativo resaltó que este año los padres están acompañando el paro.

“La sensación es que esto no es un problema de los maestros, esto es un conflicto social que involucra a toda la comunidad. Ojalá podamos resolverlo en conjunto entre todos porque tampoco es cuestión que a los maestros les den aumento y a los de ATE no, o a los de Salud no, tiene que ser para todos”, expresó.

ADOSAC llamó a un paro de 72 horas hasta el viernes, espera la convocatoria para el sábado y el domingo realizará un Congreso para decidir los pasos a seguir.

Mientras tanto, mañana a las 18:30 horas habrá una movilización a Av. Kirchner y San Martín donde se llevará a cabo un ruidazo.

“La idea es generar un movimiento que involucre a todos porque tiene que haber un cambio y es una decisión política del gobierno producirlo”, finalizó Del Plá.