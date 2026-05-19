Suspendieron las clases en la UNPA Río Gallegos tras un violento ataque con arma blanca

Un hombre resultó herido luego de una pelea ocurrida dentro del campus universitario. La Policía desplegó un importante operativo y el presunto agresor fue detenido pocas horas más tarde.
19 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Un grave episodio de violencia se registró este martes por la tarde en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), donde un hombre fue atacado con un arma blanca en medio de una pelea ocurrida dentro del predio universitario. El hecho conmocionó a la comunidad, a estudiantes, y trabajadores de la institución.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el sector E del campus universitario, ubicado en la parte trasera del predio. Según las primeras informaciones oficiales, la confrontación se produjo entre dos personas vinculadas a la universidad y terminó con uno de ellos herido con múltiples cortes, incluyendo lesiones en uno de sus brazos y un neumotórax, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos.

Tras el llamado al 911, efectivos de la División Comisaría Cuarta y personal de emergencias acudieron rápidamente al lugar, mientras el Gabinete Criminalístico realizó las pericias correspondientes para intentar esclarecer cómo ocurrió el ataque. De acuerdo a fuentes policiales, el agresor se retiró inicialmente del campus en un vehículo, aunque más tarde fue localizado y detenido por personal de la DDI en inmediaciones de la Autovía 17 de Octubre.

En medio del operativo, las autoridades de la UNPA-UARG resolvieron suspender todas las actividades académicas y administrativas “hasta nuevo aviso” y solicitaron a estudiantes, docentes y nodocentes retirarse de las instalaciones con normalidad. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, que continúa investigando las circunstancias del hecho.

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