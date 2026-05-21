Julia Chalub: “Los más afectados por las políticas de ajuste son los niños”

La ciudad de Río Gallegos es sede del 29° Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. El encuentro se desarrolla en el Multiespacio de Promoción de Derechos durante el día de hoy y mañana.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Julia Chalub, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, dio más detalles.

El Consejo reúne a representantes y equipos técnicos de 17 localidades de Santa Cruz.

“Para nosotros es un honor recibir a todos los santacruceños, esta es nuestra capital, la capital de todos los que están acá y están muy contentos de estar en este lugar. Ya se dio inicio a una jornada técnica con distintos equipos de la provincia, de distintos municipios y también presentamos nuestra área de Promoción municipal que trabaja muchísimo”, indicó.

La funcionaria indicó que el objetivo “no solamente es compartir las experiencias sino también sentar un posicionamiento de la realidad tan crítica que tenemos, donde los más afectados con estas decisiones de políticas de ajuste y pérdida de derechos son nuestros niños, nuestros adolescentes y los adultos mayores”.

“Me parece importante que cada municipio pueda contar su realidad, la realidad con la que trabaja todos los días, sabemos que las cuestiones económicas nos afectan a todos. Es muy importante llevar este debate y también hablar de la reforma de la Ley Penal Juvenil, y un tema que quieren instalar que son las falsas denuncias. Hay mucho trabajo y mañana ya sí oficialmente será el Consejo donde participamos las autoridades”, detalló.

Consultada por el debate en torno a las falsas denuncias, Chalub cuestionó que se está tratando de instalar el tema mediáticamente a nivel nacional, pero “no se está hablando de números”.

“¿Cuáles son las estadísticas? Lo mismo pasó con la Ley Penal Juvenil. Se busca decirnos que todo es falso, que no existe tal denuncia, que no se le crea a los niños y a las mujeres. Entramos en un terreno muy peligroso”, planteó.

En ese sentido, advirtió que “quieren instalar que hay una cuestión de manipulación de los niños y atacar también a los profesionales, a los psicólogos, que son quienes a veces pueden ser la voz de estos niños porque estamos hablando de cuestiones muy graves”.

“Los profesionales están preparados para poder discernir si existe o no algún tipo de manipulación, entonces me parece que a priori decir que puede ser falsa es no creerle y muchas veces los niños terminan viviendo con su abusador por ese tipo de cosas”, agregó.

Por último, repudió que se eliminó la designación de la persona que ganó el concurso de la Defensoría Nacional de Niños, Niños y Adolescentes.

“Se hizo un concurso con mucha transparencia, yo tuve la oportunidad de formar parte y acaban de anularlo porque tenemos un gobierno nacional que no está a favor de los derechos y quiere imponer personas antiderechos en esos cargos tan importantes”, señaló.