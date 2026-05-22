Gerardo Mirvois: “Hay una disociación preocupante de lo que pasa en la economía real”

El secretario de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Gerardo Mirvois, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador destacó la importancia de sostener políticas públicas que ayuden al sector comercial en un contexto económico que calificó como “muy complicado”.

En primer lugar, el funcionario se refirió al encuentro con el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y aseguró que fue “una reunión muy positiva”.

“Ahora estamos dispuestos a ponernos a trabajar. Nos plantearon cuestiones sectoriales, pero muy similares a las que hemos recibido de la Cámara de Comercio; la problemática de la falta de consumo, del comercio muy estancado, una situación realmente que hay que atender y de la cual nos vamos a ocupar”, afirmó.

En esa línea, adelantó que la semana próxima habrá “reuniones de trabajo pensando en eventos y acciones puntuales, y buscando las fechas para poder aplicarlas”, de manera que “dinamicen la economía que está muy complicada”.

Mirvois destacó la necesidad de “implementar acciones que puedan traer algún alivio al sector, más allá de la emergencia económica en la provincia y el alivio fiscal municipal”.

“Necesitamos otras herramientas que tienen que ver con el consumo. Sabemos que hay una mirada del gobierno nacional muy de la macroeconomía y la micro está totalmente desatendida”, cuestionó.

Y agregó: “Creo que hay una disociación muy preocupante de parte del presidente de la Nación y de sus ministros respecto de lo que ellos ven en sus números económicos macro con lo que está pasando cotidianamente en la economía real”.

En ese contexto, mencionó distintas iniciativas impulsadas desde el municipio para fortalecer la actividad económica y el entramado productivo local.

“Eso nos lleva a impulsar medidas como las que estuvimos haciendo con el Patio Patricio y con la Deco Home que vamos a hacer próximamente. La recorrida por Zona Norte no es solamente por el aniversario del Mercado del Atlántico, también estamos llevando a pequeños productores de Río Gallegos para que eso se federalice, que los productores de Gallegos puedan tener un canal de venta en Zona Norte”, explicó.

“Nadie se salva solo, si no tejemos redes, si no buscamos la alternativa de que entre nosotros generemos esa pequeña rueda que haga que todos estemos un poquito mejor, esto es imposible”, sostuvo.

Por otra parte, Mirvois se refirió a las modificaciones al Régimen de Zona Fría e insistió en que este tipo de decisiones están “desconectadas de la realidad cotidiana”.

Asimismo, criticó que mientras se ajustan los subsidios a los usuarios residenciales, se condonan deudas por 1800 millones de dólares a las empresas energéticas.

“No dimensionamos lo que está pasando”, alertó.

El funcionario remarcó que las medidas llegan en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y aumentos de tarifas.

“Los salarios están deprimidos, la economía está estancada con servicios que han aumentado en los últimos dos años y medio un 800% promedio”, precisó.

En ese marco, cuestionó el acompañamiento al proyecto por parte de los diputados santacruceños Jairo Guzmán y José Luis Garrido.

“Es inexplicable que hayan acompañado esa medida conociendo perfectamente la realidad”, expresó.

Mirvois también manifestó preocupación por el endeudamiento en dólares que impulsa el gobierno provincial y cuestionó la incertidumbre sobre el destino de los fondos.

“El proyecto no dice absolutamente nada en qué se quiere invertir el dinero que se está pidiendo como préstamo”, indicó.

Además, señaló que los procesos de endeudamiento terminan condicionando a las provincias a largo plazo. “Me parece que es más una medida de disciplinamiento el otorgar créditos que acompañar”, sostuvo.

El funcionario vinculó el debate con los recursos estratégicos de la provincia y mencionó el potencial de Palermo Aike, la minería y las reservas de agua. “Nada es casual, el desmantelamiento que se quiera hacer con la Ley de Glaciares no es casual”, apuntó.

“Este endeudamiento realmente me parece que no es adecuado, no está detallado y nos va a condicionar por los próximos 15, 20 o 30 años”, concluyó.

Por último, Mirvois se refirió al aniversario del Mercado del Atlántico y valoró el trabajo articulado entre distintas áreas municipales para fortalecer a emprendedores y productores locales.

“Me encontré con un espacio realmente estratégico. Lo que implementó Moira junto con la Secretaría de Turismo me parece muy importante porque es una muestra de la importancia que se le da al entramado productivo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el emprendedurismo debe entenderse como una política pública.

“Hay que sostenerlo y trabajar con el sector comercial y productivo. Me parece muy importante poder sostener esos espacios y también una muestra de lo que implica la gestión pública”, expresó.