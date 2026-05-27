Alejandro Lugo: “Hay más de 500 trabajadores municipales sin obra social”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Alejandro Lugo, Secretario General de la APJAM Caleta Olivia (Asociación del Personal Jerárquico de la Administración Municipal), se refirió al encuentro con el coordinador de Gobierno, Javier Aybar, y expuso los principales reclamos del sector.

Según indicó, la Asociación planteó al Ejecutivo municipal “llevar las discusiones salariales como corresponde”.

“Si bien se está haciendo recomposición salarial, no es dentro de la orgánica formal legal. Nosotros como institución hemos exigido la participación y la apertura de una paritaria legítima”, indicó.

Luego denunció también “un ahogo financiero” de parte del Ejecutivo hacia la institución.

“Hace nueve meses vienen haciendo retenciones indebidas de los aportes sindicales y no resuelven problemas dentro de los sectores. Tenemos compañeros sin indumentaria, se prestan la campera para trabajar”, ejemplificó.

Lugo dijo que “hace mucho tiempo” no tiene diálogo con el intendente Pablo Carrizo. “Se cortó de la nada”, aseguró. En ese marco, advirtió que la APJAM llevará adelante sus reclamos “sin quedarse callados”.

“Los sindicatos somos la herramienta de los trabajadores”, afirmó.

Por otro lado, se refirió a una deuda que reclama el gremio por $150 millones. “Eso sigue igual. Lo tenemos que llevar al ámbito judicial”, advirtió.

A su vez, señaló que hay más de 500 trabajadores municipales sin obra social “porque no les dan el alta”. “Necesitamos que pasen a tener la cobertura de salud”, manifestó.

“Lo que nosotros planteamos es que se regularice la obra social, se regularice la paritaria, se regularicen los sectores y los elementos de seguridad de los compañeros”, expresó.

También cuestionó la forma en que se realizaron recategorizaciones y designaciones dentro del municipio.

“Ha habido recategorizaciones pero a dedo, no es la forma”, manifestó.

Tras el encuentro con Aybar, el dirigente destacó la predisposición al diálogo.

“Cuando empiezan a abrirse los canales de diálogo es donde se empiezan a dar soluciones. Él entiende que es estudiable y que vamos a ir trabajando, por lo menos de a poco, los requerimientos más importantes”, afirmó.

Lugo también analizó la situación económica provincial y pidió avanzar en una mesa de diálogo amplia.

“Lo que hay que llamar es a un diálogo urgente con todos los sectores y poner las cartas sobre la mesa”, sostuvo.

Y agregó: “Con cuentas claras podemos sentarnos a debatir y trasladar la situación a los trabajadores. Pero si no sabemos lo que sucede y nos dicen ‘no hay, no se puede’, es muy difícil”.

En ese contexto, aseguró que existen “gestos políticos” que podrían ayudar a descomprimir los conflictos sin implicar grandes recursos económicos.

“A veces con pequeñas cosas también podemos dar soluciones a los sectores. Hay gestos que no llevan plata, hay gestos que son políticos”, señaló.

“Hay un problema de falta de oído, hay una parte que está sorda”, cuestionó.

Por último, el dirigente se refirió al proyecto de endeudamiento en dólares impulsado por el gobierno provincial.

“No está mal endeudarse, pero hay que buscar la forma para que no sea tan perjudicial en el tiempo”, afirmó.