Eloy Echazú: “Quedaron más grises que cosas concretas”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado provincial Eloy Echazú se refirió a la exposición del ministro Ezequiel Verbes en la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de endeudamiento en dólares y aseguró que dejó “más grises que cosas concretas”.

“No quedó muy clara la exposición. Nosotros nos basábamos primero en por qué en dólares y ellos planteaban una situación que ameritaba esta oportunidad. Nosotros somos muy críticos porque lo que les planteábamos es que el troncal de esto es que ponemos de garantía nuestros recursos hidrocarburíferos y mineros por un periodo de 15 años a una moneda extranjera y a bancos extranjeros”, advirtió.

Por otro lado, Echazú puso en duda que el listado de obras presentado “sirva para cambiar la matriz productiva”.

“Lo entregaron hoy y esto tendría que haber sido entregado hace 15 días en la presentación del proyecto. Hay mucha incertidumbre y la exposición no cumplió por lo menos los objetivos de las dudas que teníamos varios diputados”, afirmó.

En esa línea, advirtió que la Legislatura no puede dar “un cheque en blanco” y recordó que el artículo 40 de la Constitución Provincial establece algunos puntos esenciales a la hora de tomar deuda.

“Uno es que, si yo te apruebo una ley como diputado, en la ley ya tiene que estar establecido con qué banca internacional vas a estar, cuáles van a ser los plazos que vas a utilizar y cuál va a ser la tasa en la que va a estar la Provincia de Santa Cruz cubierta”, señaló.

Además, cuestionó que el listado de obras no refleja los objetivos ni qué recursos se van a utilizar en el presupuesto. “Hay distintas acciones que establece la Constitución y eso no lo plantearon. Por eso, las dudas que tenía antes igual las tengo ahora”, manifestó.

Echazú también apuntó a la ausencia de los intendentes dentro de la planificación del proyecto.

“Hay algunas obras que quedaron por terminar y otras para continuar, pero si realmente tienen un plan estratégico para la provincia faltan actores importantes que son los intendentes. Preguntamos si estas obras fueron consensuadas con ellos y no lo supieron explicar. Quedaron más grises que cosas concretas”, sostuvo.

Consultado sobre las obras previstas para Río Gallegos, el diputado mencionó el acueducto, la instalación del ciclotrón para el CEMNPA, obras en Laguna Azul, escuelas y la ampliación del edificio del Tribunal de Cuentas.

“¿Eso es prioritario para desarrollar la matriz productiva? Y hablo solamente de Río Gallegos pero en las otras localidades pasa lo mismo”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que varias de las obras incluidas en el listado podrían ejecutarse “por administración” y no justifican un endeudamiento de estas características.

“Nos dijeron que este endeudamiento es para potenciar la matriz productiva, pero estas obras realmente no coinciden con lo que dicen”, afirmó.

Por último, el diputado informó que la Comisión pasó a un cuarto intermedio y el debate continuará la próxima semana.

“Las obras están mal planteadas, tienen que tener un expediente y después está la forma del endeudamiento: por qué en dólares y no en pesos argentinos. Quedaron muchas dudas, pero esto hay que seguir debatiéndolo y discutiéndolo dentro de la comisión”, concluyó.